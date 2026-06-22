מרדף משטרתי חריג בנתיבות: המשטרה עצרה שלושה נערים בני ארבע עשרה בלבד שנהגו בפראות וללא רישיון ברכב נטוש שמצאו ביער. צפו בתיעוד הבלעדי שפרסמה הערב (שני) טל סבג במהדורה המרכזית.

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עירנות של סיירת משטרתית בעיר נתיבות הפכה למרדף חריג בתוך העיר כאשר השוטרים הבחינו ברכב חשוד שמוציא גיצים וסימנו לו לעצור, אך הנהג החל להימלט מהמקום. בתום מרדף - שחלקו התנהל נגד כיוון התנועה - חיכתה למשטרה בתוך הרכב הפתעה - או ליתר דיוק שלוש הפתעות. התברר שמדובר בקטין בן 14 שנהג ברכב ללא רישיון, כשברכב איתו שני קטינים נוספים.

בחקירה התברר ששלושת הנערים לומדים כולם יחד, והרכב שנגנב נועד להשבתה והורד מהכביש. הבעלים השאיר אותו ביער שרשרת, ונער שהכיר את שלושת הקטינים סיפר להם על מיקומו. הקטינים, שבנסיעתם הפרועה היוו סכנה גדולה לציבור, נעצרו, וכתב אישום צפוי להיות מוגש נגדם בימים הקרובים.

הפעם נסיעתם של הנערים הסתיימה ללא נפגעים, אך היא אינה מייצגת מקרה בודד. סנ"צ עדי בוחבוט ממשטרת נתיבות הדגיש: "תחנת נתיבות שמה לעצמה למטרה לשנות את תרבות הנהיגה בעיר".