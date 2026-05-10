בועט ומכה באגרופים: בן 14 תקף קטין אחר בגינה ציבורית בחולון | תיעוד קשה

כתב אישום הוגש בסוף השבוע האחרון נגד קטין בן 14 בחשד שתקף קטין אחר בגינה ציבורית בחולון.

בתאריך 3 במאי בשעות הצהריים התקבל דיווח במשטרת ישראל אודות אירוע אלימות שהתרחש בגינה הציבורית בחולון, במהלכו תקף הנאשם קטין תושב העיר, כשקטינים נוספים חשודים במעורבות.

עם קבלת הדיווח, פתחו שוטרי מחלק הנוער בתחנת חולון בחקירה יסודית ומקיפה, שכללה איסוף ראיות וביצוע פעולות חקירה גלויות וסמויות. בתוך כך, נחקרו מספר מעורבים ובכללם החשוד המרכזי, שנעצר ובהמשך הורה בית המשפט על שחרורו בתנאים מגבילים לרבות מעצר בית.

מחקירת האירוע עלה כי טרם התקיפה איים הנאשם על הקורבן כי יפגע בו. בהמשך מימש את איומיו לאחר שקשר קשר עם אחרים, עימם תכנן את הגעתו של הקורבן לגינה הציבורית, שם תקף אותו וגרם לו לחבלות בגופו.

עם סיום החקירה, הוגש כתב אישום נגד הנאשם על ידי שלוחת הנוער של יחידת התביעות במחוז תל אביב, בגין עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, איומים וקשירת קשר לביצוע עבירה. החקירה בעניינם של המעורבים הנוספים נמשכת במטרה למצות גם עימם את הדין.