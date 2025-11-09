שולף סכין ודוקר: תיעוד הקטטה בבית הספר באשדוד - והאישום

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד קטין, תלמיד בית ספר בעיר אשדוד, שפצע קטין אחר באמצעות סכין במסדרון בית ספר.

חוקרי תחנת אשדוד פתחו בחקירה לפני מספר ימים, עם קבלת דיווח בדבר חשד לאירוע קטטה ודקירה של קטין אחר בשטח בבית ספר תיכון בעיר. על פי כתב האישום, החל ויכוח בין הקורבן לנאשם בין כותלי בית הספר אשר הוביל לקטטה, דקירה ופציעתו של הקורבן באמצעות סכין.

השוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד לחקירה שבסיומה נכלא, ומעצרו הוארך בבית המשפט בהתאם לצרכי החקירה. כאמור, יחידת התביעות של משטרת ישראל במחוז דרום-לכיש הגישה היום לבית המשפט, בתום החקירה ובהתאם לממצאיה, כתב אישום חמור נגד הנאשם ובקשת מעצר תום ההליכים.