"הבטן משקשקת מלקבל תשובה אחרת": אימו של אלדר דיין בריאיון על היעלמותו

11 ימים עברו מאז שנעלמו עקבותיו של אלדר דיין, בן 23 מדימונה, ובמשטרה מתחזק החשד כי ייתכן שאלדר אינו נעדר כלל - אלא מסתתר בעקבות מעורבות בתאונת פגע וברח. כתבתנו שני ויצמן פגשה את אמו של אלדר, שילת נעים, שחושפת פרטים חדשים על אותם רגעי היעלמות דרמטיים.

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"הם הראו לי סרטונים. רואים בסרטונים שנכנסים חבר'ה, ביניהם אלדר, לתוך פיצוצייה. רואים שאלדר נכנס אחרי הקבוצה, בלי חולצה, וחולצה תלויה לו על הכתף. נתפס בשולחן ומנסה להחזיק את עצמו. בסופו של דבר רואים שהוא מתיישב והוא מרכין את הראש קדימה, להוריד את הראש. לא רואים דם או משהו, אבל רואים שהוא בקושי עומד על הרגליים", מספר, שילת, "אני זיהיתי רק אחד, חבר שלו. היו מספר חברים שאני, חמש-שש שנים אחורה, כשהוא היה נער, לא הסכמתי שיהיה בקשר איתם. אני לא זוכרת מתי הפעם האחרונה שראיתי אותם, אבל בסופו של דבר הקשר ביניהם נותק".

רגע לפני שנעלם, שלח אלדר הודעת וואטסאפ לבת זוגתו: "שומעת מאמי, בלאגן. תכף יוצא בחזרה לעיר, נדבר כשאגיע". מאז הטלפון שלו כבוי ואין ממנו כל סימן.

שילת: "לי החוקרים לא העלו בפניי את הטענה או את החשד הזה שהוא נמלט. רק אמרו לאבא שלו אתמול ש-98% שהוא בסדר, כשהוא ניסה לבדוק: 'על סמך מה אתם אומרים? יש סימן חיים, משהו?' אז אמרו שהם לא יכולים לערב אותו. אתמול נמצאו בגדים ברכב של העצור, והיום גם מתברר דרך הסרטונים שהייתה מעורבות של אופנועים, כי היה שם קסדות. ואני יודעת מהאנשים שנשארו איתו בישיבה הזאתי - זה אנשים שיש להם את הכלים האלה".

"יש פה סיפור שאלדר קיבל מכות. גם הדודה של אלדר, היא ישבה לשיחה עם מקס (אחד החשודים), הם גרים דלת מול דלת, והוא סיפר לה שיש פה עניין של דריסה של אתיופים. זה לא עלה בחקירה. זה מאוד מסביר, כי את הרכב שמצאו - השמשה שבורה".

היום בית משפט השלום בבאר שבע האריך עד יום ראשון את מעצרו של מקסים ברברמן, חברו. במשטרה חושדים כי ברברמן ואדם נוסף שיבשו את החקירה וקשרו קשר לביצוע פשע.

"אם את שואלת אותי, יש פה כיפה אדומה, משולש ברמודה", אומרת שילת, "אני מרגישה שפשוט כל היציאה הזאת מדימונה למרכז לא יושבת לי, לא מסתדרת לי. כי באותו יום חמישי שהם דיברו על יציאה, הגיעו שתי נשים לתחנת דימונה והצהירו שבשעה 1:23 בלילה הוא קיבל שיחת טלפון מהאקסית שלו. התקשרתי לטליה, בדקתי את העניין הזה - לא היה ולא נברא. הוא לא יצר איתה קשר וגם היא לא יצרה איתו קשר".