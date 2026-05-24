רוסלן ואולגה פריחודקו אותרו ירויים ברכבם, המשפחה בטוחה: "הם נרצחו"

משפחתם של רוסלן פריחודקו בן ה-46, ואולגה פריחודקו בת ה-44 משוכנעים כי שני המבוגרים שאותרו ללא רוח חיים ברכבם - נרצחו. כך דיווחה הערב (ראשון) ראש תחום פלילים לי עייש במהדורה המרכזית. סימני שאלה ממשיכים לרחף סביב הפרשה, בזמן שהחשד לאירוע לאומני נשלל מבחינת שב"כ.

מבחינת המשטרה מדובר ברצח ובהתאבדות, אך בשל האופי החריג נבדקים כיווני חקירה נוספים, כמו רצח כפול. רוסלן, הבעל, שנמצא ירוי ברכב, עבד כטכנאי מעליות, והחזיק באקדח מתוקף תפקידו. אלא, שכלי הנשק אותר בביתו. האקדח ממנו נורו בני הזוג, הראייה המרכזית בתיק, לא נמצא. מספר חשודים נעצרו, והחשד הוא כי כלי הירייה נלקח מהזירה.

בני המשפחה סיפרו כי לשניים אין רקע נפשי או אובדני, ושהטיולים של בני הזוג היו דבר קבוע. בשעות הצהריים הם אף הספיקו לדבר עם בנם וגם עם הדודה. על אף ההערכה במשטרה, החקירה עדיין בגדר תעלומה. הגופות צפויות להישלח לנתיחה במכון לרפואה משפטית.

כזכור, בני הזוג, תושבי אזור המרכז, יצאו מביתם בבוקר יום שישי לאחר שעדכנו את בני משפחתם כי בכוונתם לצאת לטיול מבלי למסור יעד מדויק. לאחר שנותק עמם הקשר במהלך היום, פנתה המשפחה המודאגת למשטרה והדגישה כי מדובר באנשים נורמטיביים לחלוטין ללא רקע נפשי, אך ציינה כי הבעל מחזיק באקדח ברישיון.

בעקבות הדיווח בוצעו פעולות חקירה ואיכון שהובילו לאיתורם ללא רוח חיים באזור משמר איילון, כאשר החשד המרכזי שנבדק תחילה במשטרה היה רצח והתאבדות על רקע סכסוך משפחתי. בהמשך, היה מעורב שב"כ בחקירה כחלק מבדיקת כיווני חקירה, אך מרגע שנשלל רקע לאומני - החקירה הוטלה במלואה על ימ"ר מרכז.