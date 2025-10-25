אישה צעירה מתעשיית הבידור חשודה בפרשת רצח, כך נודע הערב (שבת) ל-i24NEWS. מהפרטים עולה כי המקרה אירע בביתה של החשודה, דוגמנית בשנות ה-30 לחייה, בפתח תקווה ב-15 באוקטובר. פרט אליה נעצרו עוד שלושה מעורבים.

החשודה נעצרה לפני כשבוע וחצי ומעצרה הוארך עד ליום שלישי. צו איסור פרסום מונע בשלב זה לחשוף את יתר הפרטים. עורך דינה הכחיש בשמה את כל החשדות נגדה: "היא בהלם".

עו"ד שי רודה שמייצג את אחד החשודים מכחיש בשמו את החשדות המיוחסים וטוען שעל אף שהיה נוכח בדירה לא היה מעורב באלימות שהופעלה נגד הקורבן.