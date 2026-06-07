במהלך הפריצה לתחנת המשטרה בבית שמש - נגנבה מרכבו של המפקד מחסנית | לי עייש

פרסום ראשון: במהלך הפרת הסדר והפריצה בשבוע שעבר ע"י המון חרדי לתחנת בית שמש, ובשעה שתקפו את רכבו של מפקד תחנת בית שמש, שהגיע לפקד על האירוע, נגנב מרכבו תיק שהכיל פריטים אישיים ומחסנית אקדח.

מיד עם היוודע דבר הגניבה בחסות הפרת הסדר, משטרת בית שמש פעלה במהירות והצליחה להשיב את התיק ותכולתו כולל מחסנית האקדח.

כאמור, במהלך השבוע שעבר אירעו עימותים קשים התפתחו בבית שמש, כאשר עשרות חרדים קיצוניים פרצו למתחם תחנת המשטרה המקומית בעקבות הודעה על מעצר עריק חרדי.

בעקבות החרפת האלימות, שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, בפיקודו של מפקד מרחב ציון תת-ניצב שלומי בכר, הדפו באופן מיידי את המתפרעים אל מחוץ למתחם והשיבו את השליטה. המתפרעים המשיכו לנסות לחסום את התנועה וליידות אבנים על ציר 38.