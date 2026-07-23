כתב אישום נגד תושב ירושלים שתקף בסכין ומקל צוות של CNN

בתום חקירה של המפקדה הבין-ארגונית במחוז ש"י, הוגש הבוקר (חמישי) כתב אישום נגד תושב ירושלים בשנות ה-20 לחייו בגין תקיפת צוותי תקשורת זרה באזור בנימין.

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מכתב האישום עולה כי הנאשם חסם ברכבו שני כלי רכב של חברת חדשות איטלקית ושל רשת CNN, איים על העיתונאים כשהוא אוחז במקל ובאבן, ואף ניסה לנקב את צמיג רכבם בסכין.

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בהמשך, קפץ הנאשם על מכסה המנוע של הרכב השני והכה את השמשה הקדמית במקל עד שגרם לה נזק. לאחר שהוזעקו למקום על ידי צוות CNN, כוחות משטרה וצה"ל אפשרו את מעבר העיתונאים ועצרו ארבעה חשודים, ובחיפוש ברכבם נתפסו אלות וסכין.

המקרה התרחש ב-11 ביולי סמוך לכפר סינג'יל, כאשר צוותי התקשורת הגיעו לציון שנה למותו של סייף מוסאלט, פלסטיני-אמריקני שנטען כי הוכה למוות באזור. לאחר המקרה, פרסם שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי ב-X: "ביקשתי מישראל לחקור באגרסיביות את הרצח של אזרח אמריקני שביקר את משפחתו כשהוכה למוות. חייבות להיות השלכות למעשה הטרור הזה".

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בעוד שמעצרו של הנאשם המרכזי הוארך בבית המשפט, שלושת החשודים הנוספים שוחררו בתנאים מגבילים וחקירתם נמשכת.

בתוך כך, הפרקליטות הצבאית הורתה אמש (רביעי) להעמיד לדין משמעתי את הלוחם שתקף צלם CNN באירוע החריג ממרץ האחרון סמוך לכפר תייסיר; מדובר צה"ל נמסר כי "מהחקירה עלה שבמפגש בין הלוחמים לצוות השידור, פעל כוח צה"ל תוך הפעלת כוח פיזי מצד אחד הלוחמים כלפי צלם מערכת התקשורת", ובצה"ל עדכנו כי הלוחם הביע חרטה וננזף פיקודית.

התקרית מצטרפת לשרשרת אירועים מתוחים ביהודה ושומרון, שכללו לאחרונה גם את עיכובו של חבר הקונגרס האמריקני רו קאנה בידי מתנחלים חמושים בדרום הר חברון. התקריות הללו מעוררות הד נרחב וביקורת בינלאומית, זאת ברקע דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהתייחס לאלימות באזור בריאיון לרשת CNN בתחילת החודש ואמר כי הנושא "נופח מעבר לכל פרופורציה" ומבוצע על ידי קבוצה מצומצמת של כ-150 עבריינים צעירים, בעוד המשטרה והצבא פועלים למגר את התופעה.