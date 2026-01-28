למרות המעצר: "פייק נתניהו" ממשיך להעסיק שוהים בלתי חוקיים

דן נתניהו, מנהל מכבסה בשומרון, הואשם בהעסקה והלנה ממושכת של שוהים בלתי חוקיים במכבסה שבבעלותו. נתניהו, שמקורו בשם משפחת בוקובזה, שינה את שמו בתעודת הזהות כדי להתחמק מהשלכות משפטיות ולמנף את מעמדו בעסקיו המפוקפקים. השבוע הוגש נגדו כתב אישום חמור, וחקירת המשטרה חושפת תמונה חמורה הרבה יותר ממה שנטען במקור.

הפרשה נחשפה לאחר שחוקרי המשטרה גילו כי נתניהו, בן 51 מירושלים, העסיק שלושה שוהים בלתי חוקיים במכבסה במשך חודשים ארוכים. שניים מהם עבדו שם שמונה חודשים, ואחד נוסף במשך חודשיים. נוסף לכך, נתניהו העמיד לרשות השב"חים חדר מגורים מאובזר בתוך המכבסה, במקום שנראה כמתקן עסקי רגיל.

העדים - השב"חים עצמם - לא היססו להעיד כי עבדו במקום זמן ממושך, והם אף סיפרו על תנאי העבודה והשכר, אולם נתניהו הכחיש כל קשר להעסקתם, דבר שמחזק את החשדות נגדו.

הסיפור מסתבך כשמתברר כי שם המכבסה שבבעלותו, "פולגת", דומה מאוד לשם של מפעל טקסטיל מפורסם מהדרום שנסגר בשנת 2008. את זאת גילו החוקרים במהלך החקירה, ובכך התעורר חשד כי נתניהו עשה שימוש בכינוי ובמותג מוכר כדי להסתיר את פעולתו הבלתי חוקית.

סנגורו של נתניהו ביקש בתחילה לא לחשוף את שמו, בעקבות טענות כי חשיפת זהותו תסב לו נזק בלתי הפיך לקריירה העסקית. אולם, כעת, התמונה שמצטיירת מתמקדת לא רק בהעסקת השב"חים, אלא גם בהתחזות ובמניפולציות משפטיות.

המשטרה ממשיכה לחקור את הפרשה, והחשדות כלפי נתניהו לא מצטמצמים רק להעסקה לא חוקית. מדובר בפרשה שיכולה להתפתח לכדי עניין רחב יותר, שכולל אפשרות של ניצול מעמדו של נתניהו לטובת פעולות בלתי חוקיות נוספות.