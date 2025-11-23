אחרי כשבוע: נער בן 14 נעצר בחשד לתקיפת ח"כ יואב בן צור

תקיפת חבר הכנסת: המשטרה עצרה אמש (מוצ"ש) נער בן 14 תושב ירושלים בחשד למעורבות במקרה האלימות נגד ח"כ יואב בן צור ממפלגת ש"ס. בהמשך מעצרו הובא הנער לחקירה בתחנה.

המשטרה הגיעה אל החשוד לאחר פעילות חקירה של היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון, ונכון לרגע זה נמשכים המאמצים לאיתור חשודים נוספים שהיו מעורבים במעשה, תוך המשך איסוף ממצאים ועדויות.

במשטרה מדגישים כי מדובר במקרה חמור בו גורמים עברייניים ניסו לפגוע בנבחר ציבור וכי ייעשה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשות המשטרה על מנת למצות את הדין עם כלל המעורבים.

נזכיר כי במוצאי שבת הקודם, עשרות חרדים חסמו את רכבו של ח"כ בן צור בירושלים לאחר שביקר בבית כנסת בשכונת הבוכרים. חלקם קפצו על הרכב וגרמו לנזק, קרטונים ושקיות אשפה הושלכו על הרכב. בעקבות התקיפה כוח מג"ב הוקפץ לחלץ אותו. התקיפה בוצעה על רקע חוק הגיוס. לאחר התקיפה הועלתה רמת האיום סביב חברי הכנסת החרדים לרמה 4.