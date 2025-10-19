החוק להכרזה על ארגוני פשע כארגוני טרור אושר בוועדת השרים

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק של ח"כ צביקה פוגל שתאפשר להכריז על ארגון פשיעה כארגון טרור, במקרים שבהם פעילותו חוצה את גבול הפשיעה המאורגנת ונוגעת בחתירה נגד או באיום ביטחוני על מוסדות המדינה ונבחרי הציבור.

החוק קובע כי השר לביטחון לאומי, באישור שר הביטחון, יוכל להכריז בצו על ארגון פשיעה כארגון טרור, אם פעילותו מאופיינת בשימוש שיטתי בנשק, באיומים כלפי רשויות ציבוריות או נבחרי ציבור, או בשיתוף פעולה עם ארגוני טרור.

הצעת החוק גובשה בעקבות דיון בין-משרדי רחב בראשות ראש הממשלה, בהשתתפות שב"כ, המל"ל, משטרת ישראל והיועצת המשפטית לממשלה, שבו נקבע כי יש להסיר את החיץ בין פשע לטרור במקרים בהם האיום, האמצעים והמטרות חופפים. לאחר אישור ועדת השרים, הצעת החוק תובא להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת.

ח"כ צביקה פוגל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי: "ארגוני הפשיעה בישראל כבר מזמן לא עוסקים רק בכסף או בפשיעה, הם פוגעים במדינה, מאיימים, ופועלים כמו ארגוני טרור לכל דבר. לכן אמשיך לקדם את החוק עד לאישורו הסופי, כדי לאפשר למדינת ישראל להגיב בעוצמה ובכלים של חוק המאבק בטרור, גם כלפי מי שמנסה לערער את שלטון החוק מבפנים".

הציטוטים מתוך ישיבת הוועדה:

ראש המטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, רואי כחלון: "היועצים המשפטיים בשב"כ נגד". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השיב: "אבל ראש השב"כ החדש חושב אחרת מהם". כחלון: "אני בדיוק בא לדבר על זה, יש כאן דרקטיבה של ראש הממשלה בעד בחוק".

המשנה ליועמ"שית, שרון אפק: "לגבי ההרכזה בארגוני הפשיעה כארגון טרור זו סוגיה מורכבת. מצד אחד עמדה של שב"כ שעד היום הייתה נגד, ומצד שני יש בעיות שצריכות להיפתר. אבל ברור שיש להיאבק בתופעה".

נציג אגף תקציבים במשרד האוצר: "אבל צריך מקור תקציבי". בן גביר: "האם זו עמדה של השר שלך? זה מתואם איתו?".

"שמח לשמוע פה את כל הפלפולים. בנתיים ברחובות ישראל נערמות גופות. ביקשתי כמה חוקים וטירפדתם אותם, ביקשתי גם צווים מינהליים", אמר בן גביר, ואחד הגורמים השיב: "יצאו עשרות צווים". בן גביר מחה: "הוגשו 70 - אושרו 3. צריך להבין שמי שיורה בנשק פלילי בסוף זה הופך ללאומי. זה בעיית טרור".

"אני שמח שיש היום ראש שב"כ שמבין את זה. שהתפיסה שלו שונה. בשביל זה הממשלה אישרה אותו. אנחנו במלחמה, במצב חירום - זו הצעה חשובה. זו גם הדרקטיבה של ראש הממשלה. בטסלה צריך להיאבק עם טסלה - לא עם סוסיתא. כמו שאנחנו שולחים את צה"ל להילחם בעזה, שנקווה שיכנסו שוב, אנחנו נותנים להם כלים להילחם - גם פה אנחנו צריכים לתת למשטרה כלים להיאבק בפשיעת הטרור במגזר הערבי ואני מבקש מכל היועצים משפטיים של השב"כ לא לתקוע מקלות בגלגלים. זו דעת גורמי המקצוע", אמר בן גביר.

שר המשפטים, יריב לוין, אמר: "השר צודק. עד עכשיו לא עזרו ההצעות האחרות ולכן חשוב שנעביר - אבל צריך לדייק אותה. יש כאן נושאים מורכבים. אני מציע לתמוך בהצעה אבל ללוות אותה".