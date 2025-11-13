תקף ואיים ברצח זוגתו ובנותיו: כתב אישום קשה נגד תושב י-ם

מקרה מזעזע של אלימות במשפחה בירושלים: היום (חמישי) הוגש כתב אישום נגד גבר בן 40 לאחר שהתעלל מספר פעמים בבת זוגו ושתי בנותיהם הקטנות. בשל מסוכנתו, המשטרה ביקשה להשאירו במעצר עד תום ההליכים נגדו.

הנאשם נעצר בסוף חודש אוקטובר, לאחר שבת זוגו, המתגוררת בנפרד ממנו עם בנותיהם, הזעיקה את המשטרה לביתה. מהחקירה הראשונית עלה כי מדובר במקרה אחד מתוך רצף מעשי אלימות מזעזעים כלפי האישה והילדות.

בערב המדובר, הנאשם הגיע לביתה של פרודתו בעת שאכלה עם בנותיה. לאחר שהקורבן סירבה בתחילה לפתוח את הדלת, בעט הנאשם בדלת הכניסה בחוזקה. לאחר פתיחת הדלת, איים הנאשם על הקורבן ברצח. בהמשך לכך, משך את בנותיו הקטנות בכוח לחדר ונעל את הדלת, כך שלא יכלו לצאת ממנו.

לאחר מכן, ניגש הנאשם והחל לתקוף את הקורבן תוך שהפילה ארצה, הטיח את ראשה ברצפה מספר רב של פעמים, היכה אותה בראשה באמצעות מרפקו, בעט בפניה ובבטנה, כל זאת תוך שהקטינות שנעולות בחדר, צועקות ומבקשות ממנו לחדול. בהמשך, פתח הנאשם את החדר שם כלא את בנותיו, ואיים עליהן שלא ידווחו עליו למשטרה.

שוטרים שהגיעו למקום, מצאו את המתלוננת חבולה, נסערת ומדממת, והחלו בתחקור זריז שחשף אלימות חמורה כלפיה מצד הפרוד, שברח מיד לאחר מעשיו מהמקום. הקורבן פונתה לטיפול רפואי בבית חולים והחלו סריקות אחר הנאשם, במטרה לאתרו בזמן קצר. בתוך כך, נגבתה עדות ראשונית מהקורבן בבית החולים, במהלכה שלח הנאשם מסרון התנצלות. בתום סריקות אותר הנאשם בביתו, והוא נעצר לחקירה.

במקרים נוספים במהלך חודש אוגוסט השליך כיסא פלסטיק על אחת מבנותיו, ומרט את שיערות גבותיה של הבת השנייה.

פקד מעין פרץ, קצינת חקירות מחלק משפחה בתחנת מוריה, ציינה: "מדובר במקרים מזעזעים של אלימות קשה מצד הנאשם כלפי פרודתו ושתי בנותיהם הקטינות, מקרים שנחשפו הן רק לאחרונה לאחר שכפי הנראה 'גדשה הסאה' והקורבן חשה כי חייה בסכנה ממשית. לצערנו, גם גילן הצעיר של הקטינות, לא היווה ריסון למעשיו הקשים של הנאשם כלפיהן, תוך איומים תכופים לעברן. מיד עם קבלת הדיווח, פעלה תחנת מוריה לאיתור הנאשם, מעצרו לחקירה, גיבוש תשתית ראייתית למעשיו במטרה למצות דין עמו".