שבת של אלימות: בן 19 נדקר למוות בירושלים; שורת פצועים קשים ברחבי הארץ

גל של אירועי אלימות קשים במהלך השבת, כשבשיאו נקבע מותו של צעיר בן 19 שנדקר בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. כוחות מד"א ורפואה שהגיעו לזירה מצאו את הצעיר עם פציעות חודרות קשות, והוא פונה לבית החולים שערי צדק, שם נקבע מותו.

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חובש בכיר במד"א שלמה קלמן וחובש מד"א ינון אייזנברג סיפרו: "ראינו את הצעיר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו". המשטרה פתחה בחקירת חשד לרצח ובמצוד אחר מעורבים בקטטה.

שעות ספורות קודם לכן, נרשם אירוע דקירה חמור נוסף בשדרות ירושלים ביפו, שהותיר פצוע אחד במצב אנוש. חובשים בכירים במד"א כפיר ורסנו ויוסף כורדי, יחד עם החובש שמעון דהן, פינו לבית החולים וולפסון גבר בן 32 תוך כדי פעולות החייאה ממושכות, כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות ומחוסר הכרה. הרקע לאירוע זה נמצא בבדיקת חוקרי המשטרה והמז"פ.

האלימות נמשכה גם בצפון הארץ עם ארבעה פצועים נוספים בשתי זירות שונות. בחופי הרחצה של חיפה נפצעו קשה שני גברים בשנות ה-30 לחייהם, תושבי בסמת טבעון, בעקבות קטטה שהתפתחה במקום. שוטרי מרחב כרמל וחוקרי הזיהוי הפלילי הגיעו לחוף והחלו בסריקות, כאשר הרקע למעשה הוא ככל הנראה פלילי. בנוסף, פונו לבית החולים העמק עוד שני צעירים כבני 20 במצב בינוני עם פציעות חודרות, לאחר שנדקרו והובאו למרפאה מקומית באום אל-פחם.