הלינץ' בבת ים: מרבית הנאשמים הורשעו במעשה טרור ממניע לאומני

מרבית הנאשמים באירוע הלינץ' בטיילת בת ים הורשעו היום (חמישי) בביצוע מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותא, לאחר שבית המשפט קבע כי השתתפו בתקיפה מתוכננת ואכזרית נגד סעיד מוסא, אזרח ערבי שנקלע למקום.

חמישה מתוך תשעת הנאשמים הורשעו במעשה טרור. בהכרעת הדין נקבע באופן חד וברור כי מדובר באירוע אלים וגזעני שבוצע ממניע לאומני מובהק, תוך דחייה מוחלטת של גרסת ההגנה. השופטים קבעו כי הנאשמים לא סברו שמדובר במחבל כפי שטענו, אלא פעלו במכוון לפגוע באזרח רק בשל מוצאו הערבי.

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ארגון נהגי האוטובוסים

ההרשעות התבססו על תיעוד חזותי מלא ממצלמות האבטחה וצילומים בזירה: "האירוע כמעט כולו מתועד באופן מלא, נקודת המוצא לפרשנותו נגזרת, בראש ובראשונה, מן הצפייה בו באופן ישיר, כפי שהוא משתקף לעין כל מתבונן סביר".

השופטים הדגישו בפסק הדין כי לא ניתן לנתק את המעשים מהאווירה הכללית באותו הערב. השופטים דחו את ניסיונות ההגנה "לספק הסבר כזה או אחר לכל אחד מהמעשים במנותק מהקשרם הכולל, והקשרה של התרחשות כולה בתקופה שבה מתנהל ברקע מבצע 'שומר החומות'".

בתגובה להכרעת הדין, מסרו התובעים עו"ד רותם נוימן וסרמן ועו"ד אביב בר אור מפרקליטות מחוז תל אביב כי מדובר בעבירות חמורות שעונשן מגיע עד ל-25 שנות מאסר. בפרקליטות הבהירו כי בכוונתם ללמוד את פסק הדין לעומקו וציינו כי "הכרעת הדין דוחה באופן חד-משמעי את ניסיונות ההגנה לייצר לאורך ההליך נרטיב חלופי". התביעה צפויה לעתור לענישה הולמת ומחמירה שתשקף את חומרת המעשים ואת הפגיעה הקשה שנגרמה לנפגע העבירה.

סעיף 27א

האירוע המזעזע התרחש במאי 2021 בטיילת בת ים, בעיצומו של מבצע "שומר החומות", כאשר המון מוסת השמיע קריאות גזעניות ובזז בתי עסק בבעלות ערבית. קורבן הלינץ' סעיד מוסא הגיע למקום ברכבו, נקלע אל תוך ההתקהלות, נחסם על ידי הקהל ונשלף בכוח ממכוניתו לאחר שניסה להימלט. לפי פסק הדין, מוסא הותקף באכזריות: "הוא הוכה שוב ושוב - מכה ועוד מכה, אחת ועוד אחת. הזו באגרופים, הזו בבעיטות, הזו באמצעות חפצים שונים, הזו באמצעות קורקינט והאחר בידיים חשופות", לפני שהושאר על הרצפה כשהוא חבול קשות ומדמם.