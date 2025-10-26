זעזוע בירושלים: בן 17 ביצע עבירות מין בילדות בבית כנסת

אירוע חמור בירושלים: נער בן 17 נעצר לאחר שעל פי החשד ביצע עבירות מין בשתי ילדות בתא שירותים בבית כנסת בעיר. בית המשפט השלום בעיר הורה היום (ראשון) על הארכת מעצרו עד מחר. חקירת המקרה נמשכת.

החקירה החלה לפני כשבוע בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה על חשד לעבירות מין בשתי ילדות מתחת לגיל 14. על פי החשד, הנער הוביל את הילדות לתא שירותים בבית כנסת במרכז הבירה, שם ביצע בהן את זממו.

מדובר באירוע נוסף ובו חשד לביצוע עבירות מין בקטינים, כאשר מוקדם יותר החודש תושב בני ברק בן 46 נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינים בעיר.

כמו כן, בתחילת החודש נעצר גבר בן 45 בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינה. החשוד, המתגורר ועובד כמאבטח בבניין מגורים במרכז תל אביב, נעצר בעקבות תלונה שהוגשה בתחנת המשטרה. בחקירתו הראשונית לא הכחיש החשוד קשר לילדה, אך הכחיש כי ביצע עבירות מינהליות או פליליות. החשדות נגדו נוגעים למעשים חוזרים של מגע בלתי ראוי בקטינה.