אחרי יותר מ-50 שנים: חולה סופני התוודה שהטביע את בנו בן ה-5, שנתיים לאחר מכן רצח את אשתו

מומלצים -

אשר גולדשטיין, חולה במחלה סופנית בן 88, יובא היום (ראשון) לדיון בבית משפט השלום באילת בחשד שרצח את בנו, סער גולדשטיין, לפני 51 שנים. האב התוודה שהטביע את הילד בן ה-5 בים באילת. שנתיים לאחר מכן, הואשם ברצח אשתו לבנה גולדשטיין.

המוות של סער נרשם בזמנו כטביעה בים. גולדשטיין האב, תושב העיר אילת, טען כי הילד סבל משיתוק מוחי וכי הוא פעל מתוך "רחמים". בחקירתו שנפתחה אתמול, אמר כי ברצונו "לנקות את מצפונו". בעקבות הדיווח על החשד לרצח שאירע בשנת 1974 נפתחה אתמול חקירה. בחקירתו גולדשטיין התעקש כי אינו מעוניין בייעוץ עם עו"ד, למרות שזה הוצע לו מספר פעמים. לדברי, הוא "מרגיש טוב מעצם זה שהוא מדבר על הדברים". כמו כן דיווח כי זו פעם ראשונה שהוא מספר על נסיבות הריגת בנו סער, וכי אף אחד לא היה שותף או ידע על כך לפני כן.

i24NEWS

החשוד נעצר ויובא היום לדיון בבית משפט השלום באילת, בבקשה להאריך את מעצרו. כאמור, בשנת 1976 הוגש כתב אישום נגד גולדשטיין בגין רצח אשתו. בדיווח מאותה תקופה נכתב כי לאחר הרצח הוסעה הגופה ברכבו אל מחוץ לעיר. בהמשך, פורסם כי במשפט הודה בהריגה אך כפר בעבירת הרצח. בשנת 1979 דחה בית המשפט העליון את הערעורים של גולדשטיין ושל ישראל עומרי (שותפו לתיק), ואישר את עונש מאסר העולם שהוטל עליהם.