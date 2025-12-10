תמכה במחבלים: שנת מאסר נגזרה על תושבת מזרח ירושלים

בית המשפט גזר היום (רביעי) 12 חודשי מאסר בפועל ותשעה חודשי מאסר על תנאי נגזרו על ראידה גולאני, בת 52 ממחנה הפליטים שועפט, אם לשישה ילדים שהורשעה ב-16 עבירות הסתה לטרור ובעבירות הסתה לאלימות והזדהות עם ארגון טרור.

מדובר ב-14 פרסומים ברשתות החברתיות, בהם הביעה תמיכה במחבלים פלסטינים שרצחו חיילים ואזרחים ישראלים. בין היתר, היא שיתפה תיעוד שמשבח את המחבל עודאי תמימי, רוצח החיילת נעה לזר, פרסום אחר על המחבל רעד חאזם, שרצח שלושה אזרחים בפיגוע בדיזינגוף ב-2022, פרסום תמיכה נוסף במחבל עבד אלפתח חרוושה, שרצח את האחים הלל ויגל יניב בחווארה ב-2022 ועוד שורה ארוכה של פרסומי תמיכה בטרור, בפייסבוק ובאינסטגרם.

כאמור, לקראת מתן גזר הדין, הוגש תסקיר שירות המבחן המצביע על סיכון גבוה מצידה לחזור על המעשים, מאחר והיא צמצמה מחומרת ומשמעות מעשיה והשליכה אחריות על אחרים, בכך שהיא לא היחידה שהחזיקה בנייד וכי הפרסומים שעלו אצלה ברשתות - אלו שיתופים, שנלקחו ממקורות פתוחים.

"כאם לילדים, היה לי קשה לראות מראות של הרוגים, בעיקר גברים צעירים", נימקה את פרסומי התמיכה במחבלים. עוד הוסיפה כי מותם עורר בה תגובה רגשית קשה, זאת בנוסף לטענה כי הפרסומים חוסים תחת חופש הביטוי.

שופטת השלום ג'ויה סקפה שפירא כתבה בהכרעת דין כי "הנאשמת גילתה דבקות במשנתה התומכת בטרור ומסיתה לטרור, היא פרסמה את הפרסומים בצורה אינטנסיבית יחסית, לאורך תקופה בת מספר חודשים".

"חלקם של הפרסומים מתייחסים לאירועי השעה ופורסמו סמוך לביצוע פיגועי טרור שהנאשמת התייחסה אליהם ואל מבצעיהם באהדה, ופוטנציאל הנזק שנבע ממעשיה לנוכח כל המתואר אינו מבוטל", הוסיפה.

בסיום המסמך נכתב: "חומרה מיוחדת עולה מתוך העבודה שהנאשמת היא אישה שחייה את כל חייה במדינת ישראל, צורכת את שירותיה ואף על פי כן בחרה באופן עקבי ונחוש להביע הזדהות עם מעשי טרור רצחניים, מחבלים וארגוני מחבלים, ששמו להם למטרה להשמיד את מדינת ישראל ואף הסיתה לכך".