פרסום ראשון: עשרה ימים חלפו מהפיצוץ הקטלני בנתיבי איילון, בו נרצחה ליה מלכה. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה היום (ראשון) כי במשטרה טוענים שבימים האחרונים חלו מספר התפתחויות המחזקות את החשד נגד בן זוגה לשעבר של מלכה ואת המניע האפשרי למעורבותו ברצח.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ל-i24NEWS נודע, כי גרסתו של החשוד השתנתה במהלך החקירה. תחילה, טען כי כלל לא יצא מביתו ביום הרצח, אולם לאחר שהחוקרים הטיחו בו כי גרסתו אינה מתיישבת עם הממצאים, הודה כי יצא מהבית לזמן קצר בשעות הבוקר של אותו יום.

כאמור, למרות שבמשטרה מאשרים כי החשוד היה בבית בשעות הבוקר של הרצח - החוקרים סבורים שאין בכך כדי לשלול את מעורבותו. לפי כיוון החקירה המסתמן, החשוד עמד מאחורי הרצח ושילח עבריינים לבצע אותו - ולא ביצע את פיצוץ הרכב בעצמו.

עוד נודע, כי החשוד מסרב עד היום למסור את קוד הגישה לטלפון הנייד שלו - במשטרה ניסו לחדור למכשיר ללא הצלחה. למרות בקשת המשטרה להאריך את מעצרו בשמונה ימים נוספים - מעצרו הוארך בארבעה ימים בלבד בשל "מארג חשדות כללי".

עורכי הדין עמיר קמחי וראיס אבו סייף המייצגים את החשוד מסרו: "מדובר בהארכת מעצר שנייה. בית המשפט קבע בהחלטתו כי מדובר במארג חשדות כללי מעצרו הוארך עד ליום 17.6 ואנחנו משוכנעים שבסיום החקירה מרשנו ישוחרר".