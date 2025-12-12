בעקבות חשיפת i24NEWS: הקריאה הדחופה לכינוס דיון לבחינת העיכוב בחקירה הפלילית של אסון מירון

בעקבות חשיפת i24NEWS על הסיבה שהובילה למבוי סתום בחקירה הפלילית של אסון מירון: חבר הכנסת צבי סוכות קרא אתמול (חמישי) ליושב ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל לכנס בדחיפות את הוועדה ולזמן אליה את נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה ואת מח"ש ולהב 433. בקריאתו ביקש סוכות שאלו "יבהירו בקולם מפני מה לא הוגשו עדיין כתבי אישום" נגד האחראים לאסון.

במכתב שהעביר סוכות לפוגל כאמור, הוא כתב כי "זהו מצב אבסורדי העלול להיגמר חלילה בכך שהאשמים באסון הנורא אשר הביא למותם המזעזע של 45 אנשים לא ישאו בהשלכות מעשיהם וזאת על אף שהם כבר נחקרו והאמת כבר כמעט יצאה לאור".

עוד מסר, "לכן אבקש ממך לכנס את הוועדה בדחיפות, ולזמן אליה את נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה והמשטרה - מח"ש ולהב 433 על מנת שיבהירו בקולם מפני מה לא הוגשו עדיין, ארבע וחצי שנים לאחר האסון הנורא, כתבי אישום נגד החשודים בפרשה".

כזכור, פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ פרסם לראשונה אתמול ב"המהדורה המרכזית" כי כמעט שנתיים לאחר שהגישה ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון את מסקנותיה, מתברר כי יישום אחת ההמלצות המרכזיות שלה נמצא במבוי סתום. צוות מיוחד בראשות היועצת המשפטית לממשלה, שאמור לבחון את חידוש החקירה הפלילית נגד כמה מהאחראים לאסון, אינו מצליח להשיג את חומרי החקירה המרכזיים שאספה הוועדה.

הסיבה לתסבוכת הבירוקרטית: עם סיום עבודתה, העבירה ועדת החקירה את כל החומרים שאספה - עדויות, פרוטוקולים ומסמכים - לגנזך המדינה. על פי החוק, חומרים אלו יישארו חסויים למשך 50 שנה, וניתן יהיה לשחררם רק באמצעות החלטת ממשלה מיוחדת.

בלי גישה לחומרים הללו הצוות, הכולל נציגים ממח"ש ומלהב 433, אינו יכול לקבל החלטה מושכלת בנוגע לחידוש החקירה הפלילית. כתוצאה מכך, התהליך כולו תקוע, והחשש הוא שהאחראים לאסון - שגבה את חייהם של 45 בני אדם - עלולים לחמוק מעונש.

נזכיר כי ועדת החקירה המליצה במפורש לבחון את האפשרות לפתוח בחקירה פלילית נגד מספר גורמים, ובהם קצין משטרה, מהנדס הבטיחות של האירוע ומנהלי האבטחה. כעת, ללא יכולת לעיין בחומרי הגלם שהובילו להמלצות אלו, נראה כי יישומן מוטל בספק גדול.