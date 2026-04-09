חשד לרצח בירושלים: גופת אישה כבת 75 אותרה במרכז העיר, חשוד נעצר

חשד לרצח בירושלים: גופת אישה כבת 75 אותרה אמש בדירה במרכז העיר. גבר כבן 70, הבעלים לכאורה של הדירה, נעצר לחקירה.

​ראשיתו של האירוע אתמול בשעות הערב, בעקבות דיווח שהתקבל במוקד המשטרה אודות אישה שאותרה ללא סימני חיים במקום השייך לכאורה לחשוד. צוותי רפואה הוזעקו למקום - אך נאלצו לקבוע את מותה.

​שוטרי תחנת לב הבירה שהגיעו גם הם לזירה, ועצרו את החשוד לאחר בירור ראשוני. הוא מובא לדיון הארכת מעצרו בבית המשפט בעיר.

טל הוכמן, מנכ״לית שדולת הנשים מסרה בתגובה: "בזמן שאנחנו חגגנו את הפסקת האש עם המשפחה - אישה בת 75 נרצחה והוטמנה במחסן סמוך לגן סאקר בירושלים. למגיפת האלימות נגד נשים אין הפוגות".

"אנו בשדולת הנשים מזועזעות מרצח האישה שנמצאה בחג הפסח במחסן בגן סאקר, לאחר שעל פי החשד הוטמנה שם במשך ימים. היא האישה השביעית שנרצחת מתחילת השנה, מתוכן ארבע נרצחות על רקע מגדרי", הוסיפה, "החשוד, תושב ירושלים, נעצר בחשד לרצח. אנחנו דורשות ממשטרת ישראל לחקור את המקרה לעומק".

היא סיכמה: "הניסיון שלנו מלמד שאחרי מקרי חירום לאומיים, מגפת האלימות כלפי נשים נוסקת. אנחנו דורשות ממקבלי ההחלטות להרחיב מענים ותקצוב של התכנית הלאומית כך שתיתן מענה אמיתי למאבק באלימות נגד נשים".