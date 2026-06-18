החשד לחומרי הרגעה במחיות "פרינוק": בית המשפט דן היום (חמישי) בצו הסגירה שהוטל על שני סניפי "זול ובגדול" בירושלים, זאת לאחר שמנהלי הסניפים וקב"ט הרשת מסרו עדות במשטרה. במהלך הדיון, עלתה הבקשה לצמצם את הסגירה - למחלקת התינוקות בלבד.

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במהלך הדיון התייחסו נציגי "זול ובגדול" לטענת משרד הבריאות כי מקור ההרעלה ברשת: "אין חולק שהוכנס חומר זר, אבל הוא יכול היה להיכנס במסגרת חומרי הגלם שמיוצרים בצ'כיה על ידי פרו-פלסטינים, אולי על ידי צוות המשנע שהוא פרו פלסטיני או אולי על ידי מישהו משוגע בסניף של 'זול ובגדול' או מישהו שרוצה לחסל חשבונות עם הרשת, אבל אין שום קצה ראיה לכל אחת מהאפשרוית".

עוד טענו ברשת: "המשפחה הראשונה נחקרה תחילה בחשד להתעללות, והמשטרה עד לאחרונה לא חקרה. נראה שדי נוח ליפול על הרשת ולהטיל עליה את כל האחריות. אין תשתית ראייתית שמצדיקה את הצו. יש פה נזק עצום לרשת. מייד אחרי שהתקבל הצו סגרנו כל את מחלקות התינוקות, ואפשר להשאיר את זה כך עד לסיום הבדיקה".

לעומת זאת, נציג המדינה, עו"ד מוטי גרייניק, ציין: "הצו אומנם דרקוני, אבל הוא ניתן בסמכות ורק לאחר שביצענו את כל הבדיקות הנדרשות לאישוש החשדות". עוד הוסיף שאין לסניפים המדוברים רישיון.

"המשטרה פתחה בחקירה לאחר האירוע הראשון - שלא הוגדר אז כהתפרצות אפידמית שמוגדרת רק משני תינוקות ואילך. לכן, משרד הבריאות נכנס לתמונה רק מהאירוע השני", הוסיף.

במשטרת ישראל הגיבו על הבדיקה של הצנצנת שנמצאה כבר בחודש מאי, בהמשך לשאלתנו מוקדם יותר היום: "בהתייחס לאירוע מחודש מאי מייד עם קבלת הדיווח מבית החולים, העבירה המשטרה דיווח למשרד הבריאות, שהוא הגורם האמון על בדיקת מוצרי מזון, וזאת במטרה לקבל הנחיות באשר להמשך הטיפול במוצר. באותה העת על אף החקירה שנפתחה, החוקרים לא נדרשו על ידי משרד הבריאות להעביר את המוצר לבדיקה, והוא נשמר כראיה על ידי המשטרה".

"אותו מוצר הועבר השבוע לבדיקה בהתאם להנחיות משרד הבריאות לאחר שעלה חשד לקשר בין אותו מקרה, לחקירה באותו עניין שנפתחה בשבוע האחרון. בשל רגישות ומורכבות האירוע הועברה החקירה לטיפול היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון, ויבוצע שימוש בכלל הכלים העומדים לרשותנו על מנת להגיע לחקר האמת", מסרו.

בתוך כך, במשרד הבריאות שללו את הדיווחים על הימצאות מחיות "פרינוק" עם חומרי הרדמה גם בעיר חולון. הטענות הללו הועלו תחילה על ידי בעלי הרשת, שטענו כי לא מדובר באירוע שמוגבל לירושלים.

החלטת בית המשפט בבקשת הרשת לביטול הצו צפויה להימסר מחר לאחר עיון בכלל החומרים שיוגשו לשופטת.