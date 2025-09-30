חנמאל דורפמן נחקר בחשד לסיוע לרוצח דוואבשה | פרסום ראשון
יועצו של בן גביר נחשד כי ביקש מקובי יעקובי לסייע לבן אוליאל - וכי הצעד עשוי להיות לא חוקי • מח"ש מצאו הודעות וואטסאפ שנמחקו • בנוסף, חשד כי ביקש ממפקד מחוז ש"י לא להחרים נשק של מתנחל שירה בפלסטיני
משה שטיינמץפרשן לענייני משטרה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
פרסום ראשון: חנמאל דורפמן חשוד כי ביקש מנציב בתי הסוהר רב-גונדר קובי יעקובי לסייע לעמירם בן אוליאל, רוצח משפחת דוואבשה. במשטרה מעריכים כי הבקשה של דורפמן עשויה להיות לא חוקית.
בנוסף, דורפמן נחקר גם בחשד כי ביקש ממפקד מחוז ש"י תת-ניצב משה פינצ'י שלא להחרים נשק של מתנחל שירה בפלסטיני. חוקרי מח"ש שאלו את דורפמן אם קיבל הנחיה בנושא מהשר איתמר בן גביר.
עוד נמסר כי יחידת המחש (מחלקת חקירות של הודעות תקשורת) הצליחה לשחזר הודעות וואטסאפ שנמחקו מהטלפון של דורפמן, ככל הנראה כעדות מרכזית בחקירה.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות