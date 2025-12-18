עורכת דינה של המתלוננת נגד אייל גולן: "הציעו לה מאות אלפי שקלים כדי לרדת מהתלונה"

מורן גז, עורכת דינה של המתלוננת נגד הזמר אייל גולן בגין עבירות מין שביצע בה לכאורה, התראיינה היום (חמישי) לשרון ניסים ב"מהדורת חמש". עורכת הדין טענה כי "הוצע למתלוננת מאות אלפי שקלים כדי שתחזור בה מהתלונה".

על הטענות של גולן אתמול כי התלונה היא "ניסיון סחיטה נגדו", טענה גז כי "היה לנו ברור שההגנה הכי טובה תהיה התקפה. והכנתי אותה לזה שיהיו הרבה הכפשות על שמה הטוב. היא מוכנה לזה והיא חזקה וכמובן ששום דבר מזה לא נכון. אין בסיס לדברים שנטענו. היא לא הייתה שותפה לשום סחיטה, היא לא שלחה אף אחד לסחוט אותו וזה נטו כדי להכפיש את שמה".

"היא לא עושה את זה בשביל כסף, היא גם כמו שאתם יודעים לא תבעה אף אחד מהם כרגע תביעה אזרחית. זה לא מה שמעניין אותה. מעניין אותה שנשים נוספות לא ייפגעו וגם שהסיפור שלה יתברר והאמת תצא לאור".

לשאלה מה יכולה עורכת הדין לספר על מה שקרה באותו אירוע, סיפרה גז כי "הזמר הגיע אליה במסגרת הזמנה שיווקית שלה לעסק שלו לקבל טיפול. לא טיפול של שירותי מין כמובן, טיפול בקליניקה שלה לשירותי יופי. היא נכנסה לחדר, הוא נכנס גם. היא הסתובבה לסגור את הדלת וכשהיא הסתובבה חזרה אליו היא ראתה דברים שהיא לא ציפתה לראות. ואז גם הייתה מבחינתו אמירה מאוד בוטה. אני לא רוצה להמשיך כי זה מה שפורסם עד עכשיו ואני כן רוצה לתת למשטרה לעשות את זה באופן נקי, לקבל את הגרסאות של כל הצדדים. אני יודעת שרוב החשודים עדיין לא נחקרו".

לשאלה מדוע לקח למתלוננת כל כך הרבה זמן להגיש תלונה, שכן האירוע אירע לפני עשר שנים, ענתה גז: "היא לא שונה ממתלוננות אחרות בתיקי מין. אני הייתי 20 שנה בעברי פרקליטה בפרקליטות, עבדתי בתיקי מין. וכמעט אין תלונות בעבירות מין שמוגשות מיד, במיוחד כשמדובר בנשים צעירות שנפגעות. היא הייתה אז בת 18, באה ממשפחה דתית, היה לה מאוד מאוד קשה להכיל את האירוע הזה. ואחר כך היא נפגעה כמו שהגישה תלונה בפגיעות קשות יותר לכאורה. עוד חשפה כי בוצעו במתלוננת שתי עבירות אונס על ידי מקורבים לגולן בהמשך. והיא הבינה שהיא נפגעת פעם אחרי פעם והיא צריכה לשים לזה סוף. חלק מהריפוי זה להגיש תלונה ולתת לפוגע לתת את הדין".