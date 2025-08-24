הוארך מעצרו של הכדורגלן החשוד באונס בת זוגו

מומלצים -

מעצרו של שחקן הכדורגל המואשם באונס ובאלימות כלפי בת זוגו הוארך היום (ראשון) עד ליום שלישי. בחקירתו במשטרה עלו גרסאות סותרות לגבי האירועים בינו לבין בת הזוג. בית המשפט התיר על כנו את האיסור לפרסם את שמו או כל פרט מזהה לגביו.

מהחקירה עולה כי בין השניים, שמנהלים זוגיות מזה כמה חודשים, התפתח ויכוח על רקע חשד לבגידה. לטענת השחקן, בת הזוג היא שתקפה אותו במהלך הוויכוח, ואף הודתה בחקירה כי זרקה לעברו חפץ. מנגד, היא טענה כי הוא הפיל אותה על הרצפה ובעט בראשה. בתיק מתועדות תמונות חבלות והיא נזקקה לטיפול רפואי.

לאחר הוויכוח הלכו השניים, בנפרד, לאותו מועדון ליום הולדת של חבר. לדבריו, מצלמות אבטחה מתעדות אותם חוזרים יחד. לפי עדותה, כששבו לדירה הוא כפה עליה יחסי מין בניגוד לרצונה, בעוד שלדבריו - הכול היה בהסכמה. היא פנתה בבוקר למעסיקה ודיווחה שהותקפה, ובהמשך הוגשה תלונה במשטרה.

בידי החוקרים גם מסמכים רפואיים מבית החולים. השחקן מכחיש את עבירת האינוס, וטוען כי מדובר ביחסים בהסכמה וכי התקיפה הייתה הדדית, לטענתו ניסה להגן על עצמו.

עו"ד לירון שרקוביק שמייצגת מטעם הסניגוריה הציבורית את השחקן מסרה כי הוא מכחיש את החשדות המיוחסים לו. "מדובר בצעיר ללא עבר פלילי. הוא מכחיש את החשדות ומסר גרסה מפורטת להשתלשלות האירועים. אנו ממתינים שהמשטרה תבדוק את גרסתו והוא ישוחרר בהקדם".

החשוד, שחקן הכדורגל בליגה הלאומית, בן 33, נעצר אתמול בערב ברחוב האצ"ל בתל אביב. הקורבן סיפרה למכר או מכרה שנאנסה והותקפה והם אלו שדיווחו על כך למשטרה בשעות הבוקר. כשהשוטרים הגיעו למקום היא הייתה בדירה ועליה סימני אלימות. היא נלקחה לטיפול בבית חולים.

החשוד נמלט מהמקום, ושוטרי תחנת תל אביב דרום וחוקרי זירה הגיעו למקום ופתחו בחקירה תוך איסוף ממצאים וראיות לצד סריקות לאיתורו - עד שנעצר.