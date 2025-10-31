לאחר שבילה במועדון: דוגמן אותר ללא רוח חיים בדירה בבת ים
הצעיר, בשנות ה-20 לחייו, הספיק לפני מותו לבלות במסיבה, ואף העלה סטורי ל"אינסטגרם" בו הוא מתועד עם דמויות מוכרות נוספות מעולם הדוגמנות • המשטרה חוקרת
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
צעיר בשנות ה-20 לחייו נמצא היום (שישי) ללא רוח חיים בדירה בבת ים. המשטרה פתחה בחקירת המקרה.
מדובר בדוגמן צעיר ששעות לפני מותו בילה במועדון ואף העלה סטורי ל"אינסטגרם" בו הוא מתועד במסיבה יחד עם דמויות מוכרות נוספות מעולם הדוגמנות.
מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת בת ים הגיעו למקום מיד עם קבלת הדיווח והחלו בבדיקת נסיבות האירוע. גופתו של הצעיר נשלחה לבדיקה במכון לרפואה משפטית".
