החשד לאונס התיירת בתל אביב - והגרסאות הסותרות

אונס התיירת האמריקנית בתל אביב: בית משפט השלום בתל אביב האריך היום (שלישי) ביומיים את מעצרם של שלושת החשודים באונס התיירת האמריקנית. מחקירת האירוע עולות שתי גרסאות שונות - של המתלוננת ושל החשודים.

לטענת התיירת, היא פגשה את החשודים במועדון, ולאחר בילוי אחד מהם הציע להסיע אותה לביתה בירושלים: "הוא אמר שייקח אותי הביתה, ואז ביקש שאלווה אותו למלון כדי לקחת משהו. לא ידעתי לאן אני נוסעת". לדבריה, התיירת לא הלכה איתם לבית המלון בשביל לקיים יחסי מין. כשהגענו לחדר, פתאום מישהו דחף אותי בכוח על המיטה. לא הצלחתי לצאת כי הם השתמשו בכח. לא רציתי לקיים יחסים עם אף אחד".

החשודים, מצידם, מכחישים את הטענות. אחד מהם טען: "אני היחיד שקיים איתה יחסים, אבל זה היה בהסכמה". אחר טען כי רק "נתן לה נשיקה" והוסיף: "לא רציתי בכלל להיות חלק מהחגיגה הזאת, יש לי בת זוג ואני לא עושה דברים כאלה".

לפי ממצאי החקירה, התיירת אומנם נכנסה עם השלושה למלון בהסכמה, אך הוטעתה לחשוב שהיא בדרך לביתה. עוד לפי החשד, עולה כי במהלך השהות במלון לקחו הצעירים את הטלפון שלה והשאירו אותו בקבלה כפיקדון.

המחלוקת המרכזית כרגע נוגעת לשאלה מה התרחש בתוך חדר המלון - האם מדובר באירוע מיני בהסכמה, או באונס בכוח כפי שטוענת המתלוננת. בידי המשטרה קיימים ממצאים, ובהם תיעוד ממצלמות האבטחה של המלון, שבו נראים השלושה נכנסים למקום ויוצאים ממנו. לפי גורם בחקירה: "זה לא נראה כמו לאבי דאבי כשהם יוצאים".

כזכור, משטרת מחוז תל אביב עצרה אתמול שלושה חשודים באונס תיירת מארצות הברית בתל אביב. המעצר בוצע בעקבות דיווח שהתקבל על אירוע אונס של תיירת בת 29 מארצות הברית. במהלך חקירת האירוע הצליחו השוטרים להגיע לזהותם של החשודים, תושבי נתניה בשנות ה-20 לחייהם, שניים מהם שחקני כדורגל.