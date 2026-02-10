הבריחו מצלמות לכיתה: דרמה בבחינות ההסמכה לרופאים

כולם יודעים שרמאות במבחנים היא דבר אסור, אבל לרוב היא מובילה להערת משמעת ופסילת המבחן. מסתבר לפעמים היא יכולה להוביל לתוצאות הרבה יותר חמורות - במהלך בחינות ההסמכה הממשלתיות ברפואה של משרד הבריאות שנערכה אתמול (שני) בגני התערוכה בתל אביב, אגף המשמעת של המשרד זיהה שלושה נבחנים, שעל פי החשד עשו שימוש באמצעים טכנולוגיים אסורים במהלך הבחינה.

על פי החשד, על גופם של החשודים הוסלקו והודבקו אמצעי צילום והאזנה סמויים, אשר שימשו ככל הנראה לצילום הבחינה ולקבלת תשובות בזמן אמת.

עם היוודע המעשה, משרד הבריאות החליט לנקוט בצעדים חמורים נגד השלושה, תושבי כפר כנא (31), רהט (30) ועראבה (29), והם נעצרו על ידי המשטרה, ולאחר מכן הועברו לחקירה בתחנת תל אביב צפון בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

דוברות המשטרה

במשרד הבריאות אמרו על התקרית: "אנו רואים בחומרה רבה כל ניסיון לפגיעה בטוהר בחינות ההסמכה. עמידה בתקני האתיקה והאמינות במבחנים היא הבסיס להכשרת צוות רפואי מקצועי ואיכותי, שייפגש עם המטופלים ברגעים הרגישים ביותר. המשרד ימשיך לפעול יחד עם משטרת ישראל למניעת העתקות ולהבטחת מקצועיות ובטיחות מערכת הבריאות בישראל".