הם מתחזים לנציגי משרדים ממשלתיים - ולעיתים גם לבני משפחה: גל חדש של "העוקץ הרוסי" מכה בעולים מבוגרים. בשיחת טלפון אחת, שמסתיימת בדפיקה בדלת, הנעקצים מוסרים עשרות אלפי שקלים. הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", ראש דסק הפלילים לי עייש עם הפרטים על השיטה המתוחכמת והקורבנות שאיבדו הכל ברגע.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

השיטה פועלת על פי פרוטוקול פסיכולוגי מדויק: הנוכלים יוצרים קשר עם קשישים דוברי רוסית, לעיתים כאלו החיים בגפם. בתחילה הם מרגיעים, אך מהר מאוד עוברים ללוחמה פסיכולוגית: "הכסף שלך בסכנה, מישהו מנסה לגנוב אותו". במקרים מסוימים, המלחמה הופכת לכלי שרת - הקורבנות משוכנעים שאם טיל יפגע בביתם, הכסף המזומן לא יהיה מוגן, ורק "נציג מוסמך" יוכל לשמור עליו במקום בטוח.

כך קרה לליאה בת ה-74 מאשדוד. הטלפון שלה לא הפסיק לצלצל, מונע ממנה את האפשרות להתייעץ עם ילדיה. נאמר לה שהבת שלה כבר מעודכנת בפרטים ושנציג בדרך אליה. זמן קצר לאחר מכן, הדמות שמעבר לקו הפכה לאדם בשר ודם שעמד בתוך ביתה ואסף ממנה אלפי שקלים ומט"ח.

באחד המקרים החמורים שתועדו, אישה בת כ-80 מסרה לידי הנוכלים למעלה מ-72 אלף דולר ו-5,000 יורו. רגע לפני המסירה, היא שמעה בטלפון קול שנשמע בדיוק כמו בנה - לחוץ ומפוחד. רק בדיעבד התברר כי גם הקול הזה היה חלק מהתרמית המתוחכמת. במקרה אחר, קשיש שניסה לצלם את ה"שליח" ספג איומים בשיחת טלפון מיידית, בה נדרש למחוק את התמונה בטענה שמדובר ב"עובד ברינקס" שזהותו צריכה להישאר חסויה.

בתום חקירה מאומצת, הגישה המשטרה כתב אישום נגד מקסים מטליצה, בן 40 מאשקלון. לפי האישום, מטליצה הוא האיש שהגיע פיזית לבתי הקורבנות ואסף את המזומנים. הוא נמצא במעצר מאז חודש פברואר, אך במשטרה חוששים כי מדובר במערך משומן שהכניס מיליוני שקלים, וכי קורבנות נוספים טרם התלוננו בשל הבושה העמוקה הכרוכה במעשה.

המשטרה שבה ומזהירה: מוסדות רשמיים או בני משפחה לא ידרשו מכם למסור סכומי כסף מזומן לידי שליחים שמגיעים עד פתח הבית. במקרה של ספק, יש לנתק את השיחה וליצור קשר ישיר עם בני המשפחה או עם המשטרה.