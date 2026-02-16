החתן והכלה נעצרו: הפשיטה המשטרתית על חתונה בלוד

בסיומו של שבוע שבו נשברו כל שיאי הרציחות במגזר, פשטה המשטרה בליל שבת על מסיבת חתונה בלוד לאחר דיווחים על קולות ירי רבים מהאירוע, ועצרה שישה חשודים, בהם גם את החתן והכלה. ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים מהלילה שהיה אמור להסתיים ברחבת הריקודים והסתיים בחדר החקירות.

כך, בערב שישי האחרון, דקות לפני כניסת השבת, שוטרי תחנת לוד ולוחמי מג"ב מרכז עצרו שיירת חתונה שנסעה בפראות - כשמתוכה בוצע ירי.

הדיווחים זרמו למוקד בזה אחר זה: ירי מתוך כלי רכב, נהיגה מסכנת חיים. השכנים, כך מתברר, לא הסתפקו בפנייה למוקד, וחלקם אף פנו ישירות לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. תוך דקות, הכוחות סגרו על השיירה.

החשודים עוכבו לחקירה - ובהם גם החתן והכלה, בני 17. בתיעוד נראה החתן לצד המלווים כשהם מנסים להתווכח עם השוטרים אבל החגיגה נעצרה במקום. במהלך החיפוש נתפס אקדח חשוד. במשטרה בודקים גם את מעורבותם של כמה מהנוכחים בשיירה באירועים ביטחוניים בעבר. לפי אינדיקציה מודיעינית שהתקבלה, אחד מהם אף התבטא נגד שר מכהן.

בזמן שאוהל החתונה כבר מוכן והאורחים בדרכם לאירוע, המשטרה פירקה את המתחם והאירוע הופסק. זו הפעם הראשונה שבעיר לוד חתונה מופסקת ביוזמת המשטרה, לאחר שבכפרים מסוימים ובמוקדים בנגב כבר נרשמו צעדים דומים - כעת גם בלוד.

במשטרת מחוז מרכז הדגישו: ירי משיירה יטופל באפס סובלנות, גם כשמדובר ביום שאמור להיות המאושר ביותר.