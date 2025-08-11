חנק והטיח לרצפה: נעצר גבר בחשד להתעללות בכלבו

מומלצים -

המשטרה הודיעה היום (שני) כי תושב אור יהודה נעצר בחשד שהתעלל בכלבו, המעצר בוצע לאחר ששוטר ממחוז תל אביב ששהה בחופשה באותה העת הבחין בו כשהוא מבצע אלימות קשה כלפי הכלב, תוך שהוא חונק ומטיח אותו לרצפה.

תחילה, התקבלה אתמול בערב קריאה במוקד המשטרה, בעקבות ההההתעללות שנצפתה. עד להגעת צוות השיטור העירוני של אור יהודה, לקח השוטר המדווח את הכלב אליו, ונשאר איתו עד להגעת הווטרינר. מחקירה ראשונית עלה כי החשוד התעלל בכלב בצורה קשה מאוד. מהמשטרה נמסר כי ערנותו של השוטר מנעה פגיעה נוספת בכלב.

החשוד, בן 50, תושב אור יהודה הובא לחקירה במשטרת מסובים בגין איסור התעללות בבעלי חיים. בתום החקירה החשוד נכלא והבוקר בית משפט השלום בתל אביב שחרר אותו בתנאים מגבילים. הכלב הועבר להמשך טיפול ובדיקה של השירותים הוטרינריים.