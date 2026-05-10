הפרקליטות הגישה הבוקר (ראשון) כתבי אישום ובקשות מעצר עד תום ההליכים נגד הקטינים בתיק הרצח של ימנו זלקה, שנדקר למוות בערב יום העצמאות לאחר שביקש מהנערים שלא לרסס ספריי שלג בעסק בו עבד. החשוד המרכזי אשר דקר את ימנו למוות, נאשם ברצח באדישות - ולא ברצח בנסיבות מחמירות. 15 נערים נוספים נאשמים בחבלה בכוונה מחמירה, ושלושה מהם גם בשיבוש הליכי משפט.

משפחת זלקה מסרה בתגובה: "הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים. במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הרוצח צדק - הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול. הטענה של הפרקליטות שאין מספיק ראיות - היא ביזיון".

"יש כל כך הרבה ראיות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח. אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה - הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא", מסרה המשפחה.

ביום שישי האחרון המשטרה הודיעה על סיום חקירת פרשת רצח ימנו זלקה בערב יום העצמאות, כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS. חומרי החקירה הועברו לפרקליטות עם המלצות להעמדה לדין של החשוד המרכזי שיואשם בעבירת רצח בנסיבות מחמירות.

בנוסף, הומלץ להעמיד לדין מספר חשודים נוספים בגין עבירות של רצח בצוותא, לצד עבירות נוספות של חבלה בכוונה מחמירה. כתבי האישום בפרשה יוגשו בתחילת השבוע לבית המשפט המחוזי בלוד.

עם זאת, במשפחת זלקה זועמים על כוונת הפרקליטות שלא להאשים את הדוקר ברצח בכוונה תחילה: "הפרקליטות מתכוונת להגיש כתב אישום מקל לרוצח. למדינה שלמה קפא הדם כשהיא ראתה את הרצח הברוטלי של ימנו אבל לפרקליטות זה לא מספיק. הרוצח המקצוען צדק. הוא ידע שהוא צריך היה רק להעלים את הסכין כדי לצאת מזה בזול. הוא יקבל עונש שיאפשר לו להשתחרר לאחר כמה שנים ולהתחיל חיים חדשים, בזמן שימנו נרקב בקבר".

כאמור, במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה.

אמש דיברו לראשונה מול המצלמות הוריו של ימנו זלקה ז"ל על השבר הנורא של המשפחה, שחייה חרבו ברגע.

אימו ישהאבבה סיפרה שימנו היה ילד מיוחד: "נשמה של נתינה שתמיד דאגה לילדים הקטנים". בלטה האב משחזר בכאב את התיעוד המזעזע מהזירה, הממחיש את חוסר האיזון האכזרי: "ימנו היה גוף קטן, אולי 40 קילו, והם היו שורים, גדולים". מול המצלמה הוא מתאר רצח מתוכנן וקר רוח, כזה שלא משאיר מקום לספק - מישהו לקח סכין וקטף חיים שלמים בכוונת תחילה.