חשד לרצח ברהט: בת 27 נורתה למוות, אחיה נעצר

אישה בת 27 נותרה הלילה (בין שני לשלישי) למוות בעיר רהט. המשטרה עצרה את אחיה, גבר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות ברצח.

המשטרה פתחה הערב בחקירה בעקבות חשד לאירוע ירי בעיר רהט, בעקבותיו נפצעה האישה באורח אנוש ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה, שם נקבע מותה. שוטרי תחנת רהט הוזעקו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע, במסגרתה ביצעו סריקות ואיסוף ממצאים בזירה, לצד פעולות לאיתור חשודים מעורבים וביצעו את מעצרו של אחיה של הקורבן.

אתמול נעצר גבר בן 39 בחשד כי רצח בדקירות בבאר שבע את מירב וענונו, אשתו בת ה-40. בנוסף פצע את בנה בן ה-8 באורח קשה. כוחות רפואיים שהוזעקו למקום איתרו את הקורבן ונאלצו לקבוע את מותה.

הילד שנפצע הוא בנה של מירב וענונו מנישואים ראשונים, ואינו בנו של החשוד. ⁠לשניים שני ילדים משותפים שהיו בבית ולא נפגעו. ⁠המניע נבדק, ההנחה כי יישלח לבדיקה פסיכיאטרית על ידי בית המשפט.

חובש רפואת חירום במד"א רון-אל ישראל אמר כי "מדובר בזירה מזעזעת, כשהגענו למקום ראינו אישה כבת 40, שוכבת כשהיא מחוסרת הכרה, עם פציעות חודרות. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלה הייתה קריטית מדי ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. ילד כבן 8 היה פצוע גם הוא, במצב קשה מאוד, פינינו אותו לבית החולים תוך שאנחנו נלחמים על חייו".