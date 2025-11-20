בחשד להטרדה מינית של הדר מוכתר: קשיש מת"א עוכב

קשיש כבן 80, תושב תל אביב, עוכב היום (חמישי) לחקירה בחשד להטרדה מינית של הדר מוכתר במהלך מחאה שהתקיימה מוקדם יותר השבוע.

שוטרי תחנת לב ת"א במרחב ירקון עיכבו את החשוד בעקבות תלונה שהוגשה בחשד להטרדה מינית. בתום החקירה הוא שוחרר בתנאים מגבילים.

נזכיר כי התקרית אירעה במהלך הפגנה שאליה הגיעה מוכתר, אז נגע בה לכאורה החשוד. לאחר ששאלה אותו מדוע הוא נוגע בה, השיב: "את נורא יפה, כיף לגעת בך". את תיעוד התקרית העלתה מוכתר לחשבון ה-X שלה.

לפני מספר ימים, סיפרה על המקרה במהלך ריאיון ב-103FM: "אני הולכת להגיש תלונה מרוכזת על כל האירועים שקרו. אנחנו צריכים להפסיק לתת לגיטימציה לצד של השמאל. כשיש משהו קטן שמופנה לאנשי שמאל כל המדינה רועדת".