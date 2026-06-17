פרשת הדרכונים: המשטרה סיימה את חקירת השר אלי כהן, הפרקליטות תכריע

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה את החקירה בעניינו של שר החוץ לשעבר וחבר הכנסת אלי כהן, שנחשד בהפרת אמונים בעקבות הנפקה של דרכונים דיפלומטיים משיקולים לא ענייניים.

עם השלמת כלל פעולות החקירה, שהתנהלה גם בעניינם של עובדי ציבור מהמשרד בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, הועבר התיק רשמית לעיון והחלטת הפרקליטות. ראש אגף החקירות והמודיעין (אח"מ), ניצב בועז בלט, אישר את סיכום החקירה והנחה על העברת הממצאים.

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במהלך החקירה, אשר לוותה לכל אורך הדרך על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, נחקרו עשרות מעורבים ונתפסו מסמכים רבים על ידי החוקרים במטה משרד החוץ בירושלים.

החקירה הפלילית עצמה נפתחה בחודש ינואר 2024 באישורם של היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, בעקבות חשד כי בתקופת כהונתו של כהן כשר החוץ הונפקו דרכונים דיפלומטיים לאנשים שלא היו זכאים להם, תוך עקיפת ועדת החריגים. בין האישים שדרכוניהם עמדו במרכז הבדיקה היו ראשי רשויות מקומיות, פעילי מפלגת ליכוד ובנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, שאף זומן בשעתו למתן עדות פתוחה במשרדי להב 433 במסגרת הפרשה.

השר כהן, שנחקר באזהרה בתיק, טען להגנתו כי הדרכונים לראשי הערים ניתנו כדין בשל פעילותם הבינלאומית, וכי הדרכון של נתניהו הבן חודש מטעמי אבטחה כפי שנעשה גם בעבר.