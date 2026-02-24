הסכסוך שיצא משליטה: תושב המרכז נחטף - ואותר מדמם ברכב

המשטרה עצרה היום (שלישי) שלושה חשודים בגין מעורבות בחטיפת תושב פתח תקווה בשל סכסוך כספי, שאותר לאחר מרדף כשהוא חבול ומדמם בתוך רכב במרכז הארץ.

בתחילת השבוע התקבל דיווח על היעדרותו של הקורבן, בשנות ה-30 לחייו. במהלך סריקות שביצעה המשטרה, הוא אותר כאמור כשהוא חבול ומדמם בתוך רכב באזור המרכז. הגבר הועבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

דוברות המשטרה

הרקע לחטיפה, לפי המשטרה, הוא סכסוך כספי בין הקורבן לחשודים. הקורבן לכאורה גנב מהשלושה כספים במהלך עבודתו - ואלה בתגובה החליטו לחטוף אותו ולסחוט ממנו את הכספים בחזרה, תוך שהם מאיימים עליו ברצח. מעצרם של שניים מהם הוארך עד ליום ראשון, ושל המעורב הנוסף עד למחר.