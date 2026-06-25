ביצע עבירות מין רבות בארבעה קטינים: כתב אישום חמור הוגש נגד תושב ראש העין

בית המשפט התיר היום (חמישי) לפרסום כי פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום חמור נגד אליאור כהן, תושב ראש העין, בגין ביצוע שורה ארוכה של עבירות מין קשות בארבעה קטינים, בגילאי 13 עד 15.

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לפי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד דוד ענבר, כהן ניהל עם הקטינים התכתבויות מיניות בוטות ברשת, ובהמשך נהג להיפגש עמם, לאסוף אותם ברכבו הפרטי ולהוביל אותם לצימרים שונים. בתוך הצימרים קיים עמם מגע מיני, תוך שהוא מתעד את המעשים באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שלו.

מכתב האישום עולה כי כהן פעל בצורה שיטתית כדי למנוע את חשיפת מעשיו ולשבש חקירה עתידית. כהן דרש מהקטינים לכבות את מכשיריהם הסלולריים לחלוטין בעת המפגשים, כדי למנוע איכון של מיקומם, הוא הנחה אותם לכסות את פניהם בעת הכניסה למתחמי הצימרים, מחשש שייקלטו במצלמות האבטחה של המקום. כהן הפציר בקטינים למחוק את היסטוריית ההתכתבויות ביניהם או לחלופין לשמור אותן בתיקיות נסתרות ומוצפנות בנייד.

בנוסף, באחד המקרים החמורים המתוארים, ביקש כהן מאחד הקטינים לכתוב לו הודעה מפורשת שבה הוא מצהיר כי הוא מעל גיל 16, זאת חרף העובדה שכהן ידע היטב כי הילד הוא בן 13 בלבד. על פי התביעה, כהן עשה זאת בכוונה תחילה כדי לייצר לעצמו "קו הגנה" כוזב בבוא העת, ולטעון בפני רשויות החוק כי סבר לתומו שמדובר בקטין מעל גיל ההסכמה.

כתב האישום המלא מייחס לאליאור כהן עבירות חמורות של אינוס קטין בן פחות מ-14 שנים, מעשים מגונים בקטין בן פחות מ-14 וחדירה אסורה. במקביל להגשת כתב האישום, פנתה הפרקליטות לבית המשפט בבקשה להורות על הארכת מעצרו של כהן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.