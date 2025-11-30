לאחר שבוע: נעצר חשוד בהשחתת בית הכנסת בקדימה

תושב אבן יהודה, בן 29, נעצר אמש (שבת) בחשד לונדליזם והשחתת ספרי תורה בבית כנסת בקדימה-צורן.

בתום חקירה מואצת שניהלו חוקרי תחנת שדות בשילוב כלל מערכי התחנה לרבות אמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים, עצרו אמש בלשי התחנה את החשוד - תושב אבן יהודה בן 29. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, בכוונת המשטרה להביא את החשוד לדיון בבימ"ש בבקשה להאריך את מעצרו.

בשבוע שעבר נפרץ בית הכנסת של העדה התימנית ביישוב קדימה-צורן והמקום הוחרב. על פי החשד, הפורצים קרעו חומשים, פיזרו את הדפים על רצפה, השליכו ספרי תורה, ושברו את כל תכולת בית הכנסת. הרקע לאירוע טרם התברר.