בגלל סכסוך בין עבריינים: בת 77 נדרסה למוות | תיעוד בלעדי

כנופיות הפשע בבאר שבע מנסות להרים ראשן: מוקד הסכסוך הוא בין הכנופייה הערבית של משפחת וזוז ובין כנופיות אחרות שמתנגחות זו בזו במאבקי שליטה על תפקיד המוציאים לפועל של העולם התחתון בבאר שבע - עד לאסון הזה - ששינה את כללי המשחק.

זה קרה לפני כחודש - ארלט חביבה ז׳נו, קשישה בת 77 חזרה מקניות לשבת בסופרמרקט. היא עמדה על המדרכה עם סל הקניות. ואז השתוללו העבריינים בכביש ודרסו אותה למוות. "היא הייתה אישה מאוד חמה אוהבת עמוד התווך של המשפחה, אהבנו אותה מאוד כל המשפחה. הגיעו מלא אנשים להלוויה ולאזכרה. זה כאב גדול שהלכה לנו בסך הכל הלכה לקנות מצרכים לשבת ושני פושעים שעשו מרדף פגעו בה והרגו אותה במקום", סיפר בן משפחתה.

צילומים ממצלמות האבטחה שנחשפות לראשונה ב-i24NEWS תיעדו הכול - שלב אחר שלב. בשעה 17:21 תועד החשוד העיקרי אמיר וזוז נוהג ברכב גנוב מסוג צ'רי. הוא הגיע למאפיה בשכונה א׳ בעיר, ושם עם העבריינים האדי חאסן וניהאד אחרס תקף באלימות עבריין אחר, שנכנס אל רכבו (סקודה לבנה) ונמלט מפני שלושת התוקפים. העבריינים רדפו אחריו במהירות מופרזת. וסמוך לרמזור מאיים עליו הנאשם המרכזי בסכין שלופה: "תעצור בצד, אתה מת". ואז העבריינים חוצים באדום, עולים על המדרכה ופוגעים בארלט זכרונה לברכה.

צוותים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום ניסו להציל את חיה אך הפגיעה לא הותירה לה סיכוי, סל הקניות של ארלט נותר שם כעדות דוממת כולו מרוסק לחלוטין. "זה לא משהו שאפשר לעכל אותו למשפחה מאוד קשה, היא דאגה לכולם. קשה להאמין למה שקרה, לא בחודש, לא בחודשיים ולא בשנתיים", סיפר בן משפחתה.

לאחר הדריסה, שניים מהנאשמים - האדי חאסן וניהאד אחרס שהיו ברכב בורחו והגיעו לַמאפיה. הם דרשו מהמוכר למחוק את תיעודי המצלמות - אלא ששוטרי ימ"ר נגב הצליחו לפענח את הצילומים – עצרו את שלושת החשודים ושמו אותם מאחורי סורג ובריח. כתב האישום מייחס לשלושתם רצח באדישות ושיבוש הליכי משפט.

