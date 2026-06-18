במשטרה מעריכים: הקצינה הבכירה תסיים את דרכה בארגון | משה שטיינמץ

פרסום ראשון: במשטרה מעריכים כי ניצב אלונה שושן תסיים את דרכה בארגון לאחר שהורחקה אתמול ל-15 ימים, בתום חקירה בחשד להטרדת עד. כך פרסם לראשונה הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

ניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, חשודה שהקליטה את תנ"צ ליאור אבודרהם - עד התביעה בתיק נגד מקורבה נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי. גורמים בסגל הפיקוד של המשטרה מעריכים היום כי לא תשוב עוד לסגל הפיקוד של המשטרה.

לכך מצטרף גם הפלונטר של המפכ"ל - מאחר ושושן אחראית על מחלקת משמעת, המחלקה שאחראית לנקוט בצעדים נגד שוטרים החשודים בפלילים. כמובן שפקודיה של שושן לא יוכלו לקבל החלטה בעניינה.

כזכור, נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר באזהרה בחשד לעבירת הטרדת עד. על פי החשד המיוחס לו, הוא תכנן, יחד עם ראש אגף משאבי אנוש, ניצב אלונה שושן, להקליט את העד נגדו מדבר על קשרים פסולים של ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרהם, עם בכירות מח"ש.