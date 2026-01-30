"חשבנו שזו תקיפה איראנית": עליית מדרגה בסכסוכי החמולות בנגב

חשיפת i24NEWS: עליית מדרגה נרשמת בימים אלה בסכסוכי החמולות הבדואיות בנגב. השינוי בא לידי ביטוי במספר אירועים, בהם תקרית בה חשודים השליכו ברהט, באמצעות רחפן, רימון נגד החמולה היריבה. "שמענו פיצוץ אדיר וחשבנו שהאיראנים תוקפים את רהט", סיפר ל-i24NEWS תושב העיר שהתעורר מקולות הפיצוצים, "זה פשוט מטורף מה שקורה פה".

מהמשטרה נמסר: "נערכו סריקות, לא אותרה זירה ולא התקבל דיווח".