"חשבנו שזו תקיפה איראנית": עליית מדרגה בסכסוכי החמולות בנגב
עליית מדרגה נרשמת בסכסוכי החמולות הבדואיות בנגב • בין התקריות: אירוע בו חשודים השליכו רימון, באמצעות רחפן, על חברי החמולה היריבה
ארנולד נטייבכתב דרום
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
חשיפת i24NEWS: עליית מדרגה נרשמת בימים אלה בסכסוכי החמולות הבדואיות בנגב. השינוי בא לידי ביטוי במספר אירועים, בהם תקרית בה חשודים השליכו ברהט, באמצעות רחפן, רימון נגד החמולה היריבה. "שמענו פיצוץ אדיר וחשבנו שהאיראנים תוקפים את רהט", סיפר ל-i24NEWS תושב העיר שהתעורר מקולות הפיצוצים, "זה פשוט מטורף מה שקורה פה".
מהמשטרה נמסר: "נערכו סריקות, לא אותרה זירה ולא התקבל דיווח".
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות