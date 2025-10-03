שדה קנאביס ענק נחשף בדרום - שלושה תושבי הפזורה נעצרו

לוחמי ומתנדבי מג״ב דרום ושוטרי תחנת שדרות חשפו אתמול (חמישי), במהלך יום הכיפורים, שדה קנאביס גדול בדרום הארץ ועצרו שלושה חשודים תושבי הפזורה הבדואית.

בעקבות מידע שהתקבל, פעלו לוחמי ומתנדבי זרוע היישובים של מג״ב דרום יחד עם שוטרי תחנת שדרות, לאיתור ותפיסה של שדה קנאביס גדול בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ ברור חיל במועצה האזורית שער הנגב. שלושת החשודים שהגיעו לשטח הופתעו מהכוחות ונתפסו "על חם". הם ניסו להסתתר בתוך השדה, אותרו באמצעות רחפן משטרתי ונעצרו. אותם חשודים, תושבי הפזורה הבדואית, נעצרו והועברו להמשך חקירה בתחנת שדרות, במהלך הפעילות נתפס גם רכבם של החשודים.

במהלך סריקות השטח, אספו הלוחמים, השוטרים והמתנדבים כ-800 שתילי קנאביס שהיו מוכנים לקטיף. השתילים והציוד שנתפסו הועברו לתחנת משטרת שדרות להמשך חקירה שבסיומה יוחלט לעניין המשך מעצרם בהתאם לממצאי החקירה. תפיסה זו מצטרפת לפעילות של לוחמי מג״ב דרום ושוטרי המחוז הדרומי, כחלק מהמאמץ הלאומי לסיכול גידולי סמים בלתי חוקיים והגברת המשילות בדרום הארץ.

דוברות המשטרה

המשטרה מסרה: ״משמר הגבול ימשיך לפעול בשילוב זרועות, יחד עם שוטרי מחוז דרום והמתנדבים, לחשיפת גידולי סמים בלתי חוקיים, לשמירה על המשילות והבטחת ביטחונם של התושבים״.