המשטרה עצרה גבר בן 77 בחשד לרצח במוסד רפואי בפרדס חנה

גבר בן 74 נמצא אחר הצהריים (שישי) ללא רוח חיים במוסד רפואי בפרדס חנה, ועל גופו סימני אלימות. חובשים ופראמדיקים של מד"א הוזעקו למקום, ביצעו בדיקות רפואיות אך נאלצו לקבוע את מותו.

שוטרי מרחב מנשה פתחו בחקירה ועצרו חשוד בן 77, תושב חדרה, בחשד לרצח. במשטרה מסרו כי בהתאם לממצאים ולצרכי החקירה, יוחלט האם להביא את החשוד להארכת מעצרו.

פראמדיקית מד"א נאוה אנהנג סיפרה: "כשהגענו למקום ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה עם פציעות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".