הרמטכ"ל לשעבר, רב-אלוף במילואים הרצי הלוי, זומן הבוקר (רביעי) לתת עדות פתוחה בפרשת "המסמכים המסווגים", בה נאשמים הדובר הצבאי של רה"מ אלי פלדשטיין והנגד ארי רוזנפלד.

ברקע זימונו של הלוי, נחקר באזהרה בתחילת השבוע ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, בחשד לשיבוש הליכי חקירה - בעקבות טענות שנשמעו נגדו. הרקע הוא דבריו של פלדשטיין, לפיהם ברוורמן אמר לו כי יוכל "לכבות את החקירה". הדברים נאמרו במהלך בפגישה לילית שהשניים קיימו כחודש לפני מעצרו.

אמש פרסמנו לראשונה כי ראש המערך לביטחון מידע בצה"ל (המחב"ם) לשעבר מסר לאחרונה עדות במסגרת פרשת ברוורמן. ל-i24NEWS נודע כי מטרת העדות היא לנסות ולהבין האם צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, יכול היה לגלות מראש את שמות החשודים בפרשה מתוקף תפקידו הבכיר.

אחת האפשרויות הנבחנות כעת בחדרי החקירות היא שברוורמן הכיר את שמות החשודים דרך בקשות להאזנה סיכולית של השב"כ, המועברות כבשגרה לאישורו של ראש הממשלה באמצעות ראש הסגל בפגישות "ארבע עיניים".