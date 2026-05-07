כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד נהג מונית בן 73 מירושלים בגין נהיגה פוחזת וחבלה חמורה, זאת לאחר שדרס מפגין במרץ 2025 במחאה נגד פיטורי ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתפקידו.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לפי הפרטים, המפגין נעמד במרכז מעבר חצייה, וכאשר הרמזור לנהגים הואר בירוק, חצה הנאשם את הצומת ואז נעמד המתלונן אל מול המונית וחסם אותה. כתב האישום קובע שהנאשם לא עצר והמשיך בנסיעה, מה שגרם למפגין להיתלות על מכסה המנוע וליפול מהרכב אל הכביש.

כתוצאה מהדריסה נגרם למתלונן שבר בקרסול, והוא נזקק לניתוח תחת הרדמה מקומית. על מעשיו של הנהג הדורס נכתב: "נהג ברכב בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו לחבלה וכן חבל במתלונן חבלה חמורה".