רצח אושר קדושים בנתיבות: צעד אחר צעד, כל מה שניתן לדעת על החיסול

חקירת רצח העבריין הבכיר אושר קדושים (40) בנתיבות ממשיכה ללטוש עיניים אל עבר התפתחויות דרמטיות. מהירי ברחבת החניה במוצאי שבת, דרך התיעוד הדרמטי של 13 הכדורים ונפילת בקשת המדינה לנתיחה – ועד לחשד המרכזי במשטרה כי המתנקש הספיק להימלט מישראל.

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תמונת מצב מפורטת: שלב אחר שלב בחקירת החיסול שהרעיד את הדרום.

מוצאי שבת, 1 באוגוסט: ירי ברחבת החניה בנתיבות

האירוע החל במוצאי שבת (1.8.2026), כאשר אושר קדושים – עבריין בכיר שרק ימים ספורים קודם לכן עבר מבאר שבע לנתיבות וחגג בר מצווה לבנו – נורה מטווח קצר ברחבת חניה סמוך לרכבים בעיר.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את קדושים מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לאחר פעולות החייאה מתקדמות ועצירת דימומים, נאלצו הפרמדיקים לקבוע את מותו בשטח. במהלך סריקות בבניינים הסמוכים אותר אזרח מולדובה כבן 29, עובד זר שעבר במקום במקרה ונפצע באורח קל מנתזי הירי. מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל, קיים הערכת מצב דחופה והטיל את החקירה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב נגב.

2. הלילה שבין שבת לראשון: מעצר ראשון וחשד ל"כיפה אדומה"

במהלך הלילה שבין שבת לראשון עצרו חוקרי הימ"ר תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו, בעל קיוסק מקומי, בחשד למעורבות בחיסול.

בחקירתו טען החשוד כי אין לו חלק בתכנון הרצח: לדבריו, הוא נפגש עם קדושים ברחבת החניה כדי לסגור עימו עסקה למכירת אלכוהול, ובזמן הזה הגיח היורה וביצע את החיסול. אף שהודה כי שוחח עם היורה לפני האירוע ואחריו, עמד החשוד על כך ש"לא ידע מה היורה מתכנן".

במשטרה מעריכים כי מדובר בפעולה מתוכננת היטב מראש ולא שוללים את האפשרות כי קדושים נפל למארב מתוכנן בשיטת "כיפה אדומה".

3. יום שני, 3 באוגוסט: בית המשפט דחה את בקשת הנתיחה

בצעד חריג, פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי בית משפט השלום בבאר שבע דחה את בקשת המשטרה והפרקליטות לבצע נתיחה שלאחר המוות בגופתו של קדושים, והורה על שחרורה לקבורה.

הרופא המשפטי קבע כי קרוב לוודאי שסיבת המוות היא מעבר קליע בבית החזה. מנגד, המדינה טענה כי יש צורך בנתיחה מלאה כדי למנוע "קושי ראייתי עתידי" בעת משפטו של היורה.

השופט עידו כפכפי קיבל את עמדת המשפחה (יוצגה ע"י המחלקה המשפטית של זק"א והרב שניר אלמליח), דחה את בקשת המדינה ואף מתח ביקורת חריפה על הפרקליטות, בציינו כי נראה שגורם בכיר לא בחן את הנושא לאור פסיקת בג"ץ המפורשת לאורך השנים.

4. שני בערב: 13 כדורים בתיעוד – והחשד שהמתנקש נמלט לחו"ל

במהדורה המרכזית של i24NEWS חשפה ראש דסק הפלילים לי עייש התפתחות דרמטית נוספת: תיעוד ממצלמות האבטחה בזירה מציג את רגע החיסול, שבו נראה המתנקש יורה 13 כדורים מטווח קצר לעבר קדושים ונמלט מהמקום.

למרות התיעוד המפורט, במאיים על היחידה החוקרת מכשול מרכזי: במשטרה מתחזק החשד הכבד כי היורה נמלט מישראל זמן קצר בלבד לאחר ביצוע החיסול, וככל הינראה כבר אינו נמצא בתחומי המדינה.