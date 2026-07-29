לידיעת הנהגים: מבצע אכיפה מחר בכל הארץ - מאות ניידות ייפרסו

מבצע אכיפה רחב היקף של אגף התנועה יתקיים מחר (חמישי) בכבישי ישראל, כאשר מאות שוטרים ומתנדבים וכ-500 ניידות ואמצעי אכיפה ייפרסו מדרום ועד צפון.

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מחר בבוקר תתחיל פעילות אכיפה מוגברת רחבת היקף בהובלת אגף התנועה של משטרת ישראל הכוללת את יחידות התנועה ובשת"פ הרלב"ד כחלק תוכנית החרום הלאומית שעיקרה מאבק מתמשך בתאונות הדרכים ובנהגים המבצעים עבירות תנועה מסכנות חיים והגברת המשילות בכבישים.

במסגרת זו יופעלו מאות שוטרים ומתנדבים מכלל מערכי התנועה של משטרת ישראל ובהם שוטרי אגף התנועה, סיירת האופנועים הארצית, יחידת הרכב הכבד, בלשי היחידה המרכזית באגף התנועה, שוטרי מטה האגף, יחידות התנועה במחוזות ומאות מתנדבים. הכוחות יהיו פרוסים מצפון הארץ ועד לדרומה ויבצעו אכיפה רציפה וממוקדת לאורך כל שעות היום ועד לשעות הלילה.

לצורך המבצע יופעלו כ-500 ניידות ואופנועים גלויים וסמויים לצד שימוש נרחב באמצעי אכיפה וטכנולוגיה מתקדמים ובהם מצלמות סטילס, מצלמות טקטיות, מצלמות ממל"ז, מכשירי "דבורה" ואמצעים דיגיטליים נוספים במטרה להגביר את ההרתעה לחזק את המשילות בכבישים ולהרחיק מהדרך נהגים המסכנים את הציבור.

האכיפה תתמקד בצירים ובמוקדי סיכון הן במרחב בינעירוני והן במרחב העירוני אשר אותרו ומופו ע"י מחלקת המחקר והפיתוח של אגף התנועה בהתאם לניתוח נתוני תאונות הדרכים והעבירות המשפיעות על חומרתן.

במסגרת המבצע תינתן עדיפות לאכיפת עבירות מסכנות חיים ובהן: נהיגה במהירות מופרזת, היסח דעת, סטייה מנתיב, אי-ציות לרמזורים, עבירות של רוכבי אופנועים, קטנועים ואופניים חשמליים, וכן עבירות נוספות הפוגעות בבטיחות משתמשי הדרך.

בלשי היחידה המרכזית באגף התנועה יפעלו באופן ממוקד נגד נהגים עבריינים המהווים סכנה ממשית למשתמשי הדרך, במטרה לאתרם ולהרחיקם מהכביש.

חופשת הקיץ המאופיינת בעלייה משמעותית בהיקף התנועה בכבישים, בנסיעות משפחתיות לאתרי נופש ובשיעור גבוה של נהגים חדשים וצעירים. בתקופה זו נרשמת גם עלייה בשימוש בכלי רכב דו-גלגליים, ולכן תגבור האכיפה נועד לחזק את ביטחון כלל משתמשי הדרך ולהפחית את הסיכון לתאונות.

ר' אגף התנועה ניצב חיים שמואלי: "המשילות בכבישים אינה סיסמה, היא מחייבת נוכחות אכיפה עקבית ומיצוי הדין עם מי שמסכן חיי אדם. במהלך המבצע יפעלו כוחות רבים בכל הצירים המרכזיים והמשניים תוך שימוש באמצעי אכיפה מתקדמים ובפעילות גלויה וסמויה. נהגים שיבחרו להפר את החוק יפגשו את משטרת ישראל ואנו נפעל בנחישות כדי להפוך את הכבישים לבטוחים יותר עבור כלל הציבור. ניצב שמואלי שיבח את מאות המתנדבים המשתתפים בפעילות ואמר כי "לצד השוטרים שיפעלו ברחבי הארץ יצטרפו גם מאות מתנדבי אגף התנועה אשר בחרו להקדיש מזמנם הפרטי ולהתייצב למשימה הלאומית של הצלת חיים בכבישים".

"דווקא בימי החופשה כאשר רבים מבלים עם בני משפחותיהם המתנדבים בוחרים ללבוש מדים, להתייצב לצד השוטרים ולהיות שותפים במאמץ להגברת הביטחון של כלל משתמשי הדרך. מדובר בביטוי מעורר הערכה של אחריות ציבורית, ערבות הדדית ומחויבות עמוקה לחיי אדם".