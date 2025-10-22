די ג'יי מוכר נעצר בחשד שאנס וביצע מעשה מגונה בצעירה
על פי החשד, המעשה בוצע תוך ניצול מצב של חוסר הכרה • החשוד טען בחקירתו כי המפגש היה בהסכמה, ושבתומו שלחה לו הצעירה הודעה כי "הכל בסדר" • מעצרו הוארך עד ליום חמישי
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
די ג'יי מוכר מאזור המרכז נעצר בחשד שאנס וביצע מעשה מגונה בצעירה, תוך ניצול מצב של חוסר הכרה - כך דיווחנו הבוקר (רביעי).
החשד טען בחקירתו כי המפגש היה בהסכמת השניים, וכי הם נסעו יחד לאזור וילות בנס ציונה, שם לדבריו נפרדו בנשיקה. החשוד ציין כי המתלוננות שלחה לו הודעה לאחר מכן, בה נכתב ש"הכל בסדר". מעצרו הוארך אמש עד ליום חמישי.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות