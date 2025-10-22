די ג'יי מוכר נעצר בחשד שאנס וביצע מעשה מגונה בצעירה

על פי החשד, המעשה בוצע תוך ניצול מצב של חוסר הכרה • החשוד טען בחקירתו כי המפגש היה בהסכמה, ושבתומו שלחה לו הצעירה הודעה כי "הכל בסדר" • מעצרו הוארך עד ליום חמישי

לי עייש ■ ראש דסק פלילים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■