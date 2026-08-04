בלעדי: החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי, אביאור ששון, מסר את גרסתו לאירועים שהתרחשו בדירה, כך מדווחת היום (שלישי) ראש דסק פלילים לי עייש.

לדבריו: "עלינו לדירה כדי לקחת את החפצים של אגם צרפי. אני בכלל דיברתי עם אמא שלי בטלפון, ופתאום בניהו הוציא סכין. התחילה קטטה. בניהו הוא זה ששלף את הסכין ראשון. ג' נתן לו מכה ביד עם אלה. אני ניסיתי לדקור אותו ביד שבה החזיק את הסכין, אבל הוא התחיל להשתולל ואז זה פגע בו".

עוד אמר: "אני ניסיתי לדקור אותו ביד שבה החזיק את הסכין, אבל הוא התחיל להשתולל ואז זה פגע בו".

בתוך כך, במהלך הדיון בבית המשפט השלום בירושלים בעניינה של בת הזוג לשעבר, אגם צרפי, נאמר כי החשדות נגדה התחזקו ונחשפו הודעות שכתבה לקראת האירוע: "אני אגמור אותו היום". עוד נחשף כי כתבה לרזי קודם לכן: "אמרתם אגם ושילת זו**ות? בוא תראה מה זו**ות עושות, אני אראה לך מה עושים לילדים כמוכם".

כשלושה שבועות לאחר האירוע, חוקרי יל"פ ציון של מחוז ירושלים גיבשו תשתית ראייתית נגד החשודים, ותוגש נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום, זאת לאחר חקירה מורכבת שלווותה בניסיונות שיבוש והימלטות.