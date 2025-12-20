פרסום ראשון: המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תיעוד של ראש עיריית קריית מוצקין, צבי אבישר, נוסע עם פנס כחול - בניגוד לחוק, כך פרסמה הערב (שבת) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ'.

בתיעודים שהגיעו ל-i24NEWS, ומסרטונים שהעלה ראש העיר עצמו לרשתות החברתיות, ניתן לראות את הפנס הכחול מותקן על גבי הרכב ואף מופעל בפועל. כך למשל, בתיעודים מהשבוע שעבר, במהלך סופת ביירון, הפנס דולק והנסיעה נמשכת כאילו מדובר ברכב חירום.

כשפנינו לדוברות עיריית קריית מוצקין, נמסר כי הפנס הותקן באישור המשטרה, ואף נטען שהמשטרה היא זו שהקצתה אותו. עם זאת, בדיקה שערכנו עולה כי "לא היה ולא נברא".

כאמור, הגורם היחיד בישראל שמוסמך לאשר שימוש בפנס כחול הוא ועדת הפנס הכחול של משרד התחבורה, שבה יושבים גם נציגי משטרה בכירים. לפי בדיקת i24NEWS, הוועדה לא אישרה מעולם את רכבו של ראש העיר להפעלת צ'קלקה כחולה.

במשטרה מאשרים ל-i24NEWS כי נפתחה חקירה, וראש עיריית קריית מוצקין צפוי להיות מוזמן למסור הסברים.

ממשטרת ישראל נמסר: "בשים לב לצילומים שפורסמו גם ברשתות ברחבי האינטרנט, המשטרה פתחה בחקירה לבדיקת הפרטים, במסגרתה ובהתאם לממצאיה יתקבלו החלטות".