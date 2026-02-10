תלמיד ישיבה נעצר בחשד להסעת שב"ח, בהמשך התברר שהוא עריק
המשטרה עצרה את החשוד, תלמיד ישיבה בן 20 מתל אביב, לאחר שרכבו העלה את חשד השוטרים והתברר כי בתוך הרכב ישנו שוהה בלתי חוקי • במהלך חקירתו התברר כי החשוד הוא עריק משירות צבאי, בהמשך הועבר למשטרה הצבאית
1 דקות קריאה
המשטרה עצרה תלמיד ישיבה בן 20 מתל אביב בחשד שהסיע שוהה בלתי חוקי, כך פרסמה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS ראש דסק הפלילים לי עייש.
המעצר בוצע לאחר בדיקה שערכו שוטרי תחנת כפר קאסם ברכבו של החשוד, בה זוהה השוהה הבלתי חוקי. לאחר שנלקח לתחנת המשטרה, התברר כי החשוד עריק משירות צבאי.
המעצר עצמו בוצע בשל החשד להסעת שוהה בלתי חוקי. למרות זאת, בעקבות הודעות ברשתות החברתיות על "מעצר עריק", עשרות חרדים הגיעו להפגין מחוץ לתחנת המשטרה בראש העין, למרות שהעריק עצמו כלל לא נכח במקום. בהמשך הועבר העריק לידי המשטרה הצבאית.
